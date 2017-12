Útočník Slovana sa tvrdo pustil do Miloša Říhu: Bez neho by sme boli niekde úplne inde!

Hokejistom bratislavského Slovana sa v tejto sezóne vôbec nedarí. Po zlých výsledkoch niekoľko týždňov po štarte aktuálneho ročníka sa vedenie klubu rozhodlo rozviazať spoluprácu s Milošom Říhom. Český tréner to mal nahnuté už dlhšie a do oka si zjavne nepadol ani s niektorými hráčmi.

Jedným z nich je aj izraelský útočník Eliezer Šerbatov. Keď Slovan oznámil jeho príchod, všetci ostali zaskočení. Na jednej strane išlo v hokejových kruhoch o neznáme meno a na druhej strane, Šerbatov je Izraelčan, teda rodák z krajiny, kde o hokeji drvivá väčšina obyvateľstva ani len nechyruje.

Šerbatov všetkých zaujal svojím pozoruhodným príbehom, pretože ešte ako malý chlapec s rodičmi emigroval do Kanady a v tvrdých začiatkoch spával dokonca v krabici. Od Miloša Říhu ale veľa príležitostí nedostal a väčšinu času strávil na tribúne. Všetko sa zmenilo až s príchodom nového trénera Eduarda Zankovca. Zo 44 odohraných stretnutí zasiahol 26-ročný útočník do hry v 23 prípadoch.

Rýchlonohý hokejista na Říhu nemá dobré spomienky. „Říha sa o nič nezaujímal. Hráči mu boli ukradnutí, ja som bol pre neho niktoš. Prišiel som pomôcť tímu, bojovať o svoju šancu v KHL. On mi ju z nejakého dôvodu nedal. Netuším, prečo. Vôbec sa so mnou nerozprával, mal to na háku. Niekedy potrebujete aj takéhoto kouča, aby ste videli, aký silný ste mentálne. Nepoľavil som, naopak, robil som veci navyše. Neprešiel som tými problémami s nohou, Izraelom, francúzskou druhou ligou, aby som sa teraz ku*va vzdal. Veril som v obrat, že moja šanca príde, a pod Zankovcom sa všetko zmenilo,“ povedal Šerbatov v rozhovore pre portál hokej.sk.

Eliezer Šerbatov skritizoval Miloša Říhu. Foto: Instagram

Nového kouča si izraelský hokejista nevie vynachváliť. Na Zankovcovi kvituje to, že sa mu venuje a snaží sa zdokonaľovať hru svojho zverenca. Ak by Slovan viedol od začiatku sezóny, Šerbatov je presvedčený, že situácia v tíme by vyzerala diametrálne odlišne.

„Slovan i ja by sme boli niekde úplne inde. Vraj som mal problémy s adaptáciou. Ako by aj nie, keď som len trénoval a v zápase dostal pár minút. Stratil som kvôli nemu (Říhovi – pozn. red.) dva mesiace, Slovan prišiel o veľa zápasov. Doháňame stratu na play off, nie je to jednoduché. Nie je to však ani nemožné. Keby som tomu neveril, nemám tu čo robiť,“ dodal Šerbatov pre hokej.sk. Hoci je večným optimistom, s postupom do play off to nevyzerá vôbec ružovo. Na ôsme miesto stráca Slovan priepastných 20 bodov.