Počas leta všetkých zaskočili informácie o zdravotnom stave Mariána Hossu, ktorý pred verejnosťou dlhší čas tajil kožné problémy. Tie mu spôsoboval hokejový výstroj a slovenský útočník Chicaga Blackhawks si od hokeja oddýchne celú sezónu. Jeho absencia v tíme jastrabov je však citeľná.

Hossa bojoval s kožnými problémami už dlhší čas. „Začalo sa to asi pred štyrmi rokmi a ten posledný, najmä po Svetovom pohári v Toronte, sa to ešte zhoršovalo. Do konca sezóny som musel brať silné lieky, ktoré sa podľa vyjadrenia lekárov nemôžu užívať dlhodobo. Môžu mať vážnejšie vedľajšie účinky, a preto som nechcel riskovať,“ povedal slovenský útočník pre Plus JEDEN DEŇ po tom, ako jeho problémy prenikli na verejnosť.

Hoci má rodák zo Starej Ľubovne už 38 rokov a v posledných sezónach nebolo zbieranie kanadských bodov pre trojnásobného víťaza Stanleyho pohára prioritou, pre Chicago bol stále nenahraditeľným hráčom. A to nielen na ľade, ale najmä v kabíne, kde odovzdával svoje skúsenosti mladším hráčom. Hossa patril medzi najlepšie brániacich útočníkov v lige, súperom dokázal stále s ľahkosťou odoberať puky a práve to možno Chicagu teraz chýba.

Výsledky jastrabov sú v tejto sezóne mimoriadne kolísavé – lepšie obdobia sa striedajú s horšími. V Západnej konferencii patrí Chicagu až 11. priečka, hoci na pozície zaručujúce play-off stráca tím len dva body. Na lídra z Los Angeles dvanásť bodov, čo nie je vôbec veľká strata, no vedenie klubu si zrejme predstavovalo lepšie výsledky pred blížiacou sa polovicou základnej časti.

Ešte v piatok zdolalo Chicaga Buffalo Sabres 3:2 po predĺžení a tréner „šablí“ Phil Housley sa pred stretnutím vyjadril aj k absencii Mariána Hossu. „Keď prídete o takého hráča, tak prídete o veľkú súčasť tímu. Je to hokejista, ktorý dokáže šoférovať celý autobus a každého vždy posadil na správne miesto. Keď stratíte takéhoto lídra, ktorý dokáže tvrdo makať oboch koncoch klziska, tak váš tím príde skutočne o veľa. To sa, myslím, teraz ukazuje,“ povedal Housley.