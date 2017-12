Zážitok, akým sa nemôže pochváliť hociktorý hokejista! Slovenský obranca Tomáš Nechala (24) pôsobí v anglickom tíme Guildford Flames a je aktuálne jediný hráč spod Tatier v súťaži EIHL. Keď v lete prijal ponuku ísť na Britské ostrovy, netušil, že mu na tréningoch bude chytať strelil legendárny brankár futbalového Arsenalu Londýn, Petr Čech.

Hviezdny futbalista už viackrát priznal, že hokej je jeho obľúbeným športom. Dokonca mu nerobí problém navliecť sa do hokejovej brankárskej výstroje a ísť na ľad. „Hokej milujem odmalička, a keď stojím v bránke, je to zábava, ale aj súčasť môjho tréningu. Cvičím si reflex, čítanie hry a rýchlosť. Hodí sa mi to vo futbalovej bránke,“ vyjadril sa Čech v lete po exhibícii Martina Havláta v Brne.

To, že gólman Arsenalu zvykne prísť na tréning s hokejistami, priznal aj Tomáš Nechala. „Raz za čas k nám chodí chytať. A musím povedať, že mu to ide rovnako dobre ako vo futbalovej bránke,“ vzdal slovenský obranca v službách Guildfordu hold Petrovi Čechovi. Aj to považuje za jeden zo zážitkov, ktoré ho v Anglicku stretli. „Keď mám voľný čas, tak aj s priateľkou vybehneme do Londýna, ktorý máme asi polhodinku cesty vlakom. Ale, pozrieme si aj iné miesta v Anglicku, spoznávame krajinu,“ priznal Tomáš.

Čech ako gólman Arsenalu. Foto: tasr

Nechala, inak asistent kapitána na juniorských MS v roku 2013 v Rusku, do Anglicka nešiel pre zábavu. Tamojšia najvyššia súťaž nie je žiadna „dedinská“ liga. „Úroveň ligy je vysoká, veď tu pôsobí veľa Kanaďanov, ktorí predtým hrali v NHL či AHL. Aj preto sa v Anglicku hrá zámorským štýlom,“ vysvetľuje 24-ročný obranca.

A čo podmienky? „V Guildforde máme menší štadión, približne pre 2000 ľudí, napriek tomu nie je núdza o vybavenie alebo starostlivosť o nás hráčov. Všetko je na výbornej úrovni. Vo väčších kluboch ako je Belfast alebo Nottingham, sú haly aj s desaťtisícovou kapacitou, celkovo je v lige väčšina nových štadiónov,“ dodal Nechala a uzavrel: „Porovnať EIHL s našou Tipsport ligou?Poviem to tak, že som bol milo prekvapený, keď som videl, aké majú niektoré kluby vytvorené zázemie. Myslím si, že niektoré kluby zo Slovenska majú čo závidieť.“

Priblížite, ako sa ste sa dostali do Anglicka?

Po minulej sezóne, ktorú som odohral v najvyššej súťaži vo Francúzsku, v tíme Amiens, som bol bez zmluvy a niekedy v apríli kontaktovali zástupcovia Guildfordu môjho agenta.

Ruku na srdce, neľutujete, že ste na Britské ostrovy išli?

Som tu spokojný, čiže nemám vôbec čo ľutovať. Už prišla za mnou aj moja priateľka, ktorá si našla prácu. Aj kvôli tomu sa nemám na čo sťažovať, veď sme s priateľkou stále mladí, máme možnosť cestovať, spoznávať inú krajinu, nových ľudí.

Aký sa hrá hokej v najvyššej anglickej lige?

Úroveň je pomerne vysoká, v súťaži pôsobí veľa Kanaďanov, niektorí majú dokonca skúsenosti z NHL alebo AHL, čiže nie je tajomstvom, že sa tu preferuje skôr zámorský štýl hokeja.

Aké sú podmienky v EIHL?

V Guildforde máme menší štadión, tak asi pre 2000 ľudí, napriek tomu nie je núdza o vybavenie alebo starostlivosť o nás hráčov. Všetko je na super úrovni.Vo väčších anglických kluboch ako je Belfast alebo Nottingham, sú haly s desaťtisícovou kapacitou, celkovo je však v lige väčšina pekných a najmä nových štadiónov.

Dá sa to porovnať so slovenskou Tipsport ligou?

Poviem to tak, že som bol milo prekvapený, keď som videl, aké majú niektoré kluby vytvorené zázemie. Myslím si, že niektoré kluby zo Slovenska majú tým anglickým čo závidieť.

Petr Čech v netradičnej úlohe hokejového brankára. Foto: Martin Domok

Ako na vás pôsobí anglická mentalita?

Ľudia, ktorých som stretol, boli úplne v pohode. Nemám zlu skúsenosť, no je tu aj veľmi veľa iných národností, takže často ani neviete kto je z Anglicka.

Prekáža vám tradičné upršané počasie?

Práveže to nie je také príšerné, ako som čakal. Neprší až tak často.

A čo jazdenie po ľavej strane, to vám nerobí problémy?

Samozrejme, zo začiatku to bol poriadny nezvyk. Po pár dňoch som sa do toho dostal. Teraz sa však obávam, aké to bude, keď sa vrátim domov (smiech).

Stíhate popri hokeji aj voľný čas, napríklad spoznávanie Londýna?

Áno. Londýn máme vlakom asi tak polhodinku jazdy, takže sme tam už s priateľkou párkrát boli. Ale aj na iných miestach. Keď máme chuť a čas, vždy niekam vybehneme a spoznávame Anglicko.

Anglicko je futbalovou baštou, navštevujete aj Premier League?

Jasné. Už dvakrát sme so spoluhráčmi boli na zápasoch Arsenalu Londýn.

Tomáš Nechala je v Anglicku spokojný. Foto: guildfordflames

Aj fandíte tomuto klubu?

To nie, som fanúšik Manchestru United, ale v posledných rokoch sa mi páči aj Tottenham.

Prezraďte, čo bol vašim najväčším zážitkom v Anglicku?

Je toho viac, ale poviem, že raz za čas k nám naše hokejové tréningy chodí chytať gólman Arsenalu Petr Čech. Musím povedať, že mu to ide rovnako dobre ako vo futbalovej bránke.