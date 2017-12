Žiadny koniec! Slovenský hokejista Jozef Stümpel má síce už 45 rokov, no kariéru ešte nezabalil. Po minulej sezóne, ktorú odohral v Liptovskom Mikuláši, bude pôsobiť v druholigovom tíme HC Dynamax 96 Nitra. Napodobní tak českého veterána Jaromíra Jágra, ktorý je jeho rovesníkom.

Po pôsobení na Liptove sa ostrieľaný stredný útočník definitívne nevyjadril o tom, či ukončí kariéru. Teraz je však jasné, že korčule na klinec ešte nevešia. „Áno, je to pravda, idem to ešte skúsiť,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Jozef Stümpel, a pokračoval: „Už som s tímom v Nitre chodil na ľad, tak som trochu potrénoval a povedal som si, že si zahrám druhú ligu.“

Dynamax Nitra je účastníkom 2. ligy, no v hierarchii ide o tretiu najvyššiu súťaž na Slovensku. S akými ambíciami nastúpi majster sveta z roku 2002 zo švédskeho Göteborgu už v sobotu proti Púchovu? „Tie nemám! Idem si zahrať len tak pre dobrý pocit, aby som mal z toho zábavu a radosť,“ vysvetlil Stümpel, inak odchovanec Nitry.

Žigmunda Pálffyho na návrat neprehováral. Foto: TASR

Práve pod Zoborom pričuchol k seniorskému hokeju a v sezóne 1990/1991 vytvoril v československej lige úderný tandem so Žigmundom Pálffym, keď dokopy nazbierali 95 bodov! Čo tak si spolu zahrať aj na „staré kolená“? „Nie, Žiga som do Nitry nelanáril. On už má iné priority a ja tiež, takže som nad tým ani neuvažoval. U mňa rozhodlo to, že som v Nitre doma a chcem sa udržiavať v kondícii,“ poznamenal 45-ročný veterán.

Stümpel má za sebou bohatú kariéru, veď v NHL odohral za Boston, Los Angeles a Floridu 1012 zápasov, v ktorých nazbieral 707 bodov. Práve v zámorí ešte zarezáva Čech Jágr, ktorý je rovnaký ročník ako Jozef. „Jarda Jágr? Ten sa nedá so mnou porovnávať, on hrá v najlepšej lige,“ zareagoval Stümpel. Len on a Marek Uram sú poslední dvaja hráči zo zlatej partie, ktorí neukončili kariéru. „Viem o tom, no nič sa nedá robiť, nemôžeme hrať do nesmrteľnosti,“ podotkol Stümpel.