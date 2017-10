Slovanista Kašpar konečne prelomil gólové suchoty: Po presnom zásahu sa bál o svoj chrbát!

Až 23 zápasov v tejto sezóne čakal na prelomenie streleckých suchôt útočník Slovana Bratislava Lukáš Kašpar. Český hokejista sa od začiatku sezóny nesmierne trápil v zakončení, no v stretnutí so svojím bývalým klubom konečne pretrhol smolu a najmä vďaka nemu zdolal Slovan Dinamo Moskva 4:2.

Lukáš Kašpar už v Slovane pred dvoma rokmi pôsobil a vtedy svoje strelecké kvality potvrdzoval počas celej sezóny. So 16 gólmi a 31 asistenciami sa stal najproduktívnejším hráčom „belasých“ po základnej časti a zároveň aj najlepším strelcom. Po vydarenom ročníku zamieril do Dinama Moskva, lenže pôsobenie v slávnom ruskom tíme mu nevyšlo vôbec podľa predstáv, a tak sa 32-ročný hokejista vrátil do Bratislavy.

Vedenie si od českého útočníka sľubovalo najmä góly, tie však neprichádzali a hoci mal Kašpar do pondelkového stretnutia sedem asistencií, v kolónke gólov mu svietila veľká nula. S tým, pochopiteľne, nebol spokojný nikto a samotný hokejista bol z toho už poriadne frustrovaný. Obrovskú smolu však Kašpar prelomil v najlepšom možnom prípade – proti bývalému zamestnávateľovi a rovno sa postaral o víťazný gól.

Michal Řepík od radosti zvalil Lukáša Kašpara po jeho góle na ľad. Foto: TASR

V druhej tretine zužitkoval prihrávku Mareka Viedenského, čím zvýšil skóre na 3:1 a v závere pečatil víťazstvo Slovana gólom do prázdnej brány. Okrem toho si pripísal asistenciu na gól Boychuka a zaslúžene sa stal najlepším hráčom zápasu za domáci tím. „Spadol mi veľký kameň zo srdca. Takúto dlhú sériu bez gólu som ešte nemal a teší ma, že je to konečne za mnou. Verím, že to už bude teraz lepšie,“ povedal po stretnutí šťastný Kašpar.

Po jeho prvom góle nepadol kameň zo srdca len jemu, ale veľkú radosť mali aj spoluhráči. Michal Řepík svojho krajana od radosti takmer prizabil, keď na neho vyskočil a zvalil ho na ľad. „Najväčšiu radosť som mal, samozrejme, ja, ale som rád, že mi k tomu spoluhráči pomohli a takisto ďakujem aj fanúšikom za ich reakciu. Keď na mňa Michal skočil, v tej chvíli som si myslel, že mi zlomí chrbát,“ smial sa dvojgólový strelec večera.

Kašpar priznal, že proti svojim bývalým spoluhráčom z Dinama extra motiváciu nemal, no k jeho výbornému výkonu sa proti slávnemu ruskému celku pripojil celý tím. Slovan bol najmä v ofenzíve mimoriadne aktívny, v niektorých momentoch až na nepoznanie. Výborne bránil v oslabeniach, v presilovkách bol po celý duel nebezpečný a strelil v nich dva góly. „Chceme hrať rýchlejší hokej, čo nám proti Dinamu vyšlo a zaslúžene sme vyhrali. Boli sme lepší prakticky celých šesťdesiat minút. Vyleteli sme na nich už od prvej tretiny a udržali si vysoký štandard po celý zápas. Chceme byť aktívnejší najmä s pukom na hokejkách,“ ozrejmil dôvody úspechu.

Z prelomenia streleckej smoly mali veľkú radosť aj Kašparovi spoluhráči. Foto: TASR

Útočník Slovana tak smolu trvajúcu od začiatku sezóny prelomil a ani nemusel strkať hokejku do záchoda, ako to robia niektorí hráči, keď sa im nedarí. „Na takéto veci veľmi neverím. Skôr som sa snažil tvrdo pracovať a robiť to, čo robím vždy. Je jasné, že potom sa to človeku začalo vkrádať do hlavy, ale už je to chvalabohu za mnou,“ dodal Kašpar. Slovanu sa jeho góly určite zídu, pretože už v stredu privíta Lokomotiv Jaroslavľ a v piatok zažije Bratislava sviatok, keď do nej zavíta SKA Petrohrad. Mužstvo nabité obrovskými osobnosťami v tejto sezóne ako jediné ešte neprehralo v riadnom hracom čase!