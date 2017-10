Šatan sa snaží rozlúsknuť olympijský rébus. Hráči zo Slovana? Servítku si pred ústa nedal!

So sebou nenosí ružové okuliare. Miroslav Šatan (41) po príchode na horúcu stoličku generálneho manažéra slovenského hokeja sa necíti ako samozvaný spasiteľ, no nebojí sa dlhej cesty za úspechmi. Premiérovou skúškou bude blížiaca sa olympiáda, na ktorej sa predstaví nielen slovenský tím bez hráčov zo zámorskej profiligy. Ako vyzerá skladanie kádra pred týmto vrcholným podujatím?

Prvým veľkým turnajom nového generálneho manažéra Miroslava Šatana bude olympiáda v Kórei. Pri avizovanej neúčasti hráčov z NHL je najčastejšou otázkou novinárov na slovenskú hokejovú legendu skladba tímu na turnaj pod piatimi kruhmi.

„Za nami sú povinné veci, zaregistrovali sme širšiu skupinu hráčov a z nej vyberieme nomináciu. Samozrejme, chystáme veci súvisiace s dopravou a najmä ako najlepšie zorganizovať všetko ohľadom osemhodinového časového posunu. Toto môže ovplyvniť výkonnosť hráčov a nastaviť všetko, tak aby ich to najmenej zaťažilo,“ ozrejmil 43 – ročný odchovanec hokeja v Topoľčanoch pre denník SME.

Olympijský sen môže snívať sto hráčov, toľko Šatan a spol. majú pod drobnohľadom. Zo zámoria do Kórei bude cesta podľa Šatana ťažšia. „Možnosťou sú nižšie súťaže, no podľa mňa tá kvalita nedosahuje európsku úroveň. V univerzitnej lige prichádzajú do úvahy dvaja hráči, možno budeme nad nimi premýšľať. Avšak musíme sa zamerať na Európu, realitou bude, že hráči zo slovenskej a českej ligy budú tvoriť polovicu kádra.“

V Slovane sa mali koncentrovať hráči pre slovenskú reprezentáciu. Foto: TASR

Konkrétne mená nechcel niekdajší preslávený strelec prezrádzať, no rád by v tíme skĺbil skúsenosť s mladíckou dravosťou. „O menách je ešte priskoro hovoriť. Je viac adeptov, ktorých sledujeme a ich výkony môžu stúpať, ale i klesať. Teraz hrajú v Trenčíne dobre Starosta, Radivojevič či Olvecký. V Česku sa darí Marcinkovi a sú tam aj ďalší hráči.“

Pri zmienke o Brankovi Radivojevičovi sa natíska otázka, či Šatan dokáže zmeniť jeho postoj z minulosti, keď sa vyjadril, že v reprezentácii skončil a na jeho miesto majú zaujať mladé tváre. „Evidujem jeho slová. Avšak tento rok už sme spolu hovorili, len treba počkať na obdobie bližšie k olympiáde. Verím, že túto debatu potom otvoríme.“

Osobitou témou pre slovenskú hokejovú reprezentáciu je prínos pôsobenia bratislavského Slovana v KHL. „Pôvodný plán, s ktorým šiel Slovan do KHL sa príliš nevydaril. A to je z pohľadu reprezentácie škoda. Momentálne tam sledujeme niektorých hráčov, no nedá sa povedať, že budú tvoriť základ národného tímu. Hoci by sme to očakávali a aj chceli,“ myslí si Šatan a optimisticky pokračuje. „Pre žiadneho hráča nie je dobré, nech je hocakej lige, keď jeho tím prehráva. Ale stále ostáva dostatok času, aby to otočili. Držím im v tom palce.“