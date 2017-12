Padol šokujúci verdikt. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potrestal Rusko za rozsiahly dopingový škandál vylúčením zo zimnej olympiády v Pjongčangu. Hokejisti zbornej však chcú ísť do Južnej Kórey. Musia však splniť prísne dopingové pravidlá a štartovať pod neutrálnou vlajkou, bez národných symbolov. Ani to hviezdam z KHL neprekáža.

„Musíme ísť do Pjongčangu! Odmietnuť olympiádu znamená vzdať sa. My športovci sme mimo politiky a lásku k vlasti máme v srdci. Nemusíme nosiť znak na hrudi a hymnu si zaspievame,“ vyhlásil útočník Iľja Kovaľčuk pre ruské médiá. Rusi totiž neprídu len o vlajku, štátne symboly na dresoch, ale aj o možnosť vypočuť si hymnu.

Na olympiáde budú môcť nastúpiť iba v tíme so skratkou OAR, teda Olympic Athlete from Russia, v preklade „olympijský športovec z Ruska“. „To, čo máme v srdciach, nás poženie vpred. Nemusíme mať znak na prsiach, ale chceme v rukách víťazstvo,“ dodal ďalší hokejista Denis Zaripov.

Teraz je na ťahu vedenie KHL, ktoré pohrozilo, že bude bojkotovať olympiádu, čím vyjadrilo protest proti vyšetrovaniu ruských športovcov. Hokejová federácia zbornej tiež vydala vyhlásenie, že hráči sú pripravení ísť do Pjongčangu, ale iba pod vlajkou Ruska. Či tieto dve hokejové organizácie zmenia názor, uvidíme v najbližších dňoch. Samotní ruskí športovci sa majú k svojej účasti oficiálne vyjadriť 12. decembra.

Šatan: Krajiny by sa trestať nemali

Olympiádu bez tradičnej zbornej si nedokáže predstaviť ani generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan. „Neviem si to predstaviť. Myslím si, že by utrpel celý olympijský turnaj a jeho prestíž. Myslím si, že všetci atléti, u ktorých sa našli nejaké pozitívne vzorky, by mali byť potrestaní, ale nemali by sa trestať krajiny ako celok,“ povedal Šatan. „Ako zväz sme už posielali na Medzinárodnú hokejovú federáciu podporný list, aby Rusko na turnaji štartovalo,“ dodal.