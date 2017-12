Konečne si opäť zahrá hokej. Útočník bratislavského Slovana Radek Smoleňák (31) stál v Slovane od 18. októbra, keď hral naposledy v Togliatti. Po dlhých peripetiách sa mu podarilo rozviazať zmluvu a mohol odísť do Hradca Králové.

Začnime od konca. Ste rád, že ste rozviazali so Slovanom kontrakt a mohli ste prijať novú ponuku?

- Som rád, že sa to skončilo a opäť môžem hrať hokej. Dostal som stopku, keď som viedol kanadské bodovanie, bola to pre mňa nepochopiteľná situácia.

Prestali ste nastupovať na ľad krátko po tom, čo odvolali trénera Miloša Říhu (3. 10.). On vás držal?

- Je to možno jeden z variantov, dával mi príležitosť. Nový kouč Zankovec sa vyjadril, že mu nepasujem do prvých dvoch formácií a do zvyšných je ma škoda. Ale čo skutočne za tým bolo, to neviem.

Nepátrali ste ďalej?

- Nie, nechcel som sa v tom rýpať. Vycítil som, keď som nehral, koľká bije. Mám už 31 rokov a viem posúdiť situáciu. Neriešil som, z čej hlavy to je, či skutočne z trénerovej, alebo niekoho iného. Zo strany pána Oldřicha Štefla (športový manažér Slovana - pozn.) to nebolo správanie na profesionálnej úrovni. Komunikácia v Slovane je na bode mrazu. Človek by v takomto klube čakal niečo iné. Obrat nastal, keď sa situácie chopil nový generálny manažér Patrik Ziman. S ním sme doriešili ukončenie zmluvy a vďaka nemu som mohol odísť. Je to slušný človek. Neviem, ako by sa to bez jeho pomoci skončilo.

Smoleňákovi sa nepáčila komunikácia športového riaditeľa Slovana Oldřicha Štefla. Foto: TASR

Neľutujete, že ste sa teda v lete do Slovana vrátili?

- Vrátil som sa sem, pretože inak sa mi tu páčilo. Mesto je super, takisto chalani v kabíne a atmosféra na štadióne.

Urobili by ste to znova?

- Za tohto vedenia už nie. To by musel Slovan prebrať napríklad Ľubo Višňovský, v štruktúrach by mali pôsobiť aj ďalšie bývalé hokejové hviezdy - Rišo Kapuš či Jano Lipiansky, ktorí tu niečo odovzdali a majú ku klubu vrúcny vzťah.