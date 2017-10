Populárny brankár Brust o situácii v Slovane: Prekvapuje ma, že Říhu tak dlho vyhadzovali

Suverénne patril najväčších miláčikov v Slovane Bratislava. Kanadský brankár Barry Brust (34) sa preukazuje výbornou formu u svojho nového zamestnávateľa Fribourg – Gotterón. Hoci je vo Švajčiarsku, stále sleduje počínanie svojho bývalého klubu v KHL. Servítku pred ústa si nedával voči bývalému trénerovi Milošovi Říhovi.

V polovici februára 2017 chytal temperamentný Kanaďan za Slovan naposledy. V bezvýznamnom zápase proti Záhrebu zápas nedochytal, keď si neudržal nervy na uzde a rozhodcovia ho vylúčili. „Toto nie je žiadna šou. On je brankár, nie klaun. Ak chce skončiť niekde v druhej lige, tak nech takto pokračuje,“ uštedril svojmu zverencovi poriadnu kritiku vtedajší tréner belasých Miloš Říha.

Pred novou sezónou sa Brust Slovanu neupísal, ale zamieril do Švajčiarska. V tíme Fribourg – Gotterón sa mu mimoriadne darí. Je tretím najvyťaženejším gólmanom ligy s gólovým priemerom na zápas 2,35.

Brust sa často dostával do konfrontácie s rozhodcami. Foto: TASR

Oveľa pozoruhodnejšie je číslo v počte trestných minút. Za 15 zápasov ani jedna, až tom nasledujúcom proti Zürichu ich nazbieral štyri. „Rozhodcovia hovoria po anglicky, väčšinou z nich komunikujem, čo bol v KHL problém. Sme švajčiarsky klub v domácej lige, čo je tiež rozdiel. V KHL hrajú tímy aj mimo Ruska a tie často poškodzujú,“ hovoril v rozhovore pre Šport.sk

Pred rokom si svojimi výkonmi vyslúžil Brust pozvánku do kanadskej reprezentácie na Nemecký pohár. Sám hovoril, že to je výnimočný jav a raz bude o nich hovoriť svojim deťom. Ešte väčší sen je účasť na olympiáde, kde je už známe, že sa jej hráči z NHL nezúčastnia. „Bolo by to úžasné. Som v kontakte s trénerským vedením nášho olympíjskeho tímu.“

Stále má v mysli aj bratislavský Slovan. „Samozrejme, sledujem ich. Viem, že vedenie vyhodilo trénera. Len ma prekvapuje jedna vec – že to trvalo tak dlho,“ nešetril kritikou do radov bývalého kouča Miloša Říhu.