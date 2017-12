Niečo podobné sa len tak nevidí: Obranca Trenčína predviedol krásne gesto fair-play!

Pozoruhodným gestom fair play sa v piatkovom zápase 29. tipsportligového kola prezentoval obranca hokejistov Dukly Trenčín Peter Frühauf. Hoci líder tabuľky padol s Popradom 0:2, prehral aj štvrtý domáci zápas v rade a prišiel o obrancu Tomáša Starostu, veľa sa rozprávalo práve o Frühaufovi.

Krátko pred koncom druhej tretiny za stavu 0:1 mala byť domácim poskytnutá presilová hra, ktorá mohla v značnej miere ovplyvniť vývoj zápasu. No Frühauf sa preukázal veľkým gestom a rozhodcom priznal, že o faul nešlo, a teda že hráč Popradu nemá byť vylúčený.

Inkriminovaný moment sa udial necelé tri minúty pred koncom druhého dejstva, keď hlavný rozhodca odpískal dvojminútovú presilovú hru pre Duklu po zákroku na 35-ročného Frühaufa. Nasledovala však krátka výmena názorov medzi ním a rozhodcami, až hlavný arbiter trest zrušil.

"Sú väčšie veci ako hokej a príde mi to ako prirodzená vec. Tým to pre mňa haslo. Je to súčasť nie hokeja, ale života,"citoval oficiálny web vojakov hráča: "Chlapci sú uvedomelí a vedia, že vyhrať po zle odpískanom zákroku, resp. po vymodlenej presilovke a góle – to nechceme. Samozrejme, bola by nám presilovka pomohla, ale sme partia, ktorá chce vyhrávať tak, ako sa má. Keby to bolo rozhodlo a ukázalo sa, že ten faul tam nebol, tak si myslím, že toto by sme neboli my. Nie je to o hokeji, ale o človeku. Máme v lige aj takých, čo vedia padnúť, ale to je výsledok zápasu, emócií. Tí chalani tak hrajú, nie je to o tom, že by to boli s prepáčením nejaké hovädá, ktoré by chceli ovplyvňovať zápas. Jednoducho hrajú, majú niekde hlavu a keď cítia dotyk, padnú. Odporúčať im, aby to nerobili, to sa nedá. Všetko to vplýva z hry," dodal.

Jeho gesto na tlačovej konferencii ocenil aj tréner "kamzíkov" Marcel Ozimák: "Chcem vyzdvihnúť gesto Petra Frühaufa, ktorý sa priznal, že faul na neho nebol. Je to chlapský čin, ktorý si zaslúži pochvalu."