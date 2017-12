Má štyridsiatku na krku, ale korčule na klinec vešať neplánuje. Slovenský hokejista Zdeno Chára je tretím najstarším hráčom v tejto sezóne NHL, no na koniec kariéry nemyslím. Zámorským novinárom sa kapitán Bostonu Bruins k tejto téme vyjadril a dal k tejto téme jasné stanovisko. „Končiť sa nechystám!“ zahlásil.

Pred víťazným zápasom Bostonu s Detroitom 3:2 po predĺžení sa zástupcovia médií spýtali Cháru na to, či plánuje podpísať ďalší kontrakt a zostať v klube. Je to síce trochu zvláštna otázka, keďže sezóna je v plnom prúde a slovenský bek má kontrakt do konca aktuálneho ročníka, no Zdeno sa nedal zaskočiť. „Jednoznačne!“ znela okamžitá odpoveď Cháru, ktorú citoval portál bostonherald.com a dodal: „Verím, že sa tak stane.“

Z jeho slov je tak zrejmé, že obor z Trenčína by najradšej ukončil kariéru v drese Bostonu, ale aj to, že sa končiť ešte nechystá. Nepociťuje ani vek, ktorý je pre mnohých hokejistov už jasným znamením, že to treba zabaliť.

„Necítim vek a poviem to úprimne, že nad tým ani nepremýšľam. Som fit a verím, že aj zostanem. Hokej milujem a zopakujem to, čo vravím, že sa v hokejovom prostredí cítim výborne,“ skonštatoval 40-ročný hokejista.

Zdeno Chára sa zďaleka nechystá do hokejového dôchodku. Foto: Getty Images

Kapitán a líder Bruins v jednej osobe je šťastný, keď môže pomôcť mladým hráčom, ktorí naskočia do NHL. „Vidím seba pred 21 rokmi,“ priznal Chára, ktorý aj v štyridsiatke dostáva na ľade enormné množstvo priestoru.

Jeho zápasový priemer sa šplhá ku 24 minútam! „Neustále mám rád súťaživosť, milujem hokej a tento šport ma naučil nesmierne veľa. Nielen to, ako sa mám chovať na ľade, ale aj mimo neho. Rešpektujem hokej a nie je to len o tom, že chodíte na tréningy a štadión,“ povedal.