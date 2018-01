Nechcený brankár Čiliak sa vracia do reprezentácie: Slovenský hokejista sa teší na trénera Ramsayho!

Slovenský gólman Marek Čiliak (27) je späť v reprezentácii! Po tom, čo mu bývalé vedenie hokejového zväzu dalo za jeho otvorenosť o pomeroch v hokeji zákaz reprezentovať, si znova oblečie národný dres.

Spolu s Jánom Lacom a Patrikom Rybárom tak bude reprezentovať Slovensko na novembrovom Nemeckom pohári v Augsburgu. Na reprezentáciu nezanevrel, hoci v minulosti v sezóne 2015/2016 mu disciplinárka SZĽH naparila zákaz obliekať národný dres.

Tréner Ramsay si všimol Čiliakovu šikovnosť a povolal ho do národného tímu. Foto: Matej Kalina

A to len preto, že si otvoril ústa a bez okolkov pomenoval veci pravým menom počas bojkotu hráčov. „Čo bolo, bolo, prešiel som si tým, trošku to zabolelo, ale neplakal som. Teraz je iná situácia. Ja som na reprezentáciu nezanevrel. Oni mali problém so mnou, nie ja s nimi,“ priznal pre Plus JEDEN DEŇ Čiliak. Nastali však nové pomery a Čiliaka kontaktoval Ján Lašák, ktorý má pod palcom brankárov, i Miro Šatan.

„Generálny manažér mi volal, že počul, že som mal nejaké problémy. Tak som mu odvetil, že ja o nijakých neviem. Keď prišla reč na reprezentáciu, povedal som mu, že som ochotný reprezentovať a rád pomôžem národnému tímu,“ priznal Marek. „Máme nového trénera, iný systém. Veľmi som na Ramsayho zvedavý, na jeho tréningy, na všetko,“ dodal gólman Brna.