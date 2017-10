Nakopol Tatara k jubilejnému 100. gólu v NHL tento romantický odkaz?

Konečne to prelomil! Slovenský hokejový útočník Detroitu Tomáš Tatar (26) vyšiel v úvodných šiestich dueloch novej sezóny NHL strelecky naprázdno. Včera však už skóroval, no prehre 3:6 s Torontom nezabránil. Potešiť ho mohlo aspoň to, že gólový účet v zámorí zaokrúhlil na rovnú stovku. Prsty v tom má aj jeho priateľka Lucia Slaninková.

Tá mu nechala krásny odkaz na sociálnej sieti. „Veľa šťastia v zápase dnes večer,“ napísala bývalá misska pred stretnutím na Instagrame a k odkazu pripojila nielen srdiečko, ale aj spoločnú fotku z prechádzky po Detroite. Krásna Lucia tak spravila len pár hodín pred duelom Detroitu v Toronte, ktorý aj sledovala v televízii. Videla tak v priamom prenose, ako jej milovaný Tomáš, ktorý jej tiež poslal k odkazu zamilované srdiečko, strelil gól. A nebol to hocijaký gól, ale taký, na ktorý bude dubnický odchovanec dlho spomínať. Presný zásah bol v poradí jeho stým v elitnej profilige, čo sa doposiaľ podarilo len devätnástim Slovákom. Tatarova chvíľa prišla v 28. minúte, keď mu Dylan Larkin prihral do „jazdy“ a na dvakrát dopravil puk do bránky súpera. Túto fotku pridala Lucia tesne pred stretnutím. Foto: Instagram Tatar však gól, ktorým znížil stav stretnutia na 2:4, vôbec neoslavoval. Stihol si však zobrať puk, ktorý mu bude tento významný míľnik neskôr pripomínať. Ani po zápase sa náš hokejista k jubilejnému gólu nevyjadroval, bol sklamaný z ďalšej prehry Red Wings. „Vyzeralo to takmer rovnako ako v pondelok proti Tampe. Začiatok bol výborný, ale začali nám odskakovať puky a súper z toho strieľal góly. Po štyroch inkasovaných v prvej tretine je už potom ťažké sa spamätať,“ vyjadril sa Trto pre zámorské médiá. „Nevyužívame šance, čo je problém, pretože ak nám súper odskočí na viac gólov, je potom ťažké sa sústrediť na doťahovanie,“ doplnil Tatar.

