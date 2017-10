Legendárny brankár Hašek otvorene priznal: Na podnikaní som utopil 80 miliónov!

Možno by ste to o ňom nepovedali, ale legendárny český brankár Dominik Hašek (52) vie byť poriadny držgroš. Bývalý hokejista si zaspomínal na prešľapy, za ktoré viní svoju roztržitosť. Porozprával tiež o neúspešnom podnikaní, v ktorom stratil milióny eur.

Dominik Hašek je obrovskou hokejovou osobnosťou. Počas svojej kariéry dokázal dvakrát získať Stanley Cup. V roku 2012 ho dokonca časopis The Hockey News vyhlásil najlepším európskym hokejistom v histórii NHL. Na sklonku kariéry sa však vrátil do Pardubíc, kde začínal s hokejom. S Dynamom dokonca vyhral ligový titul. V tej istej sezóne sa mu však podarilo spraviť prehrešok, z ktorého sa smeje dodnes.

„Keď som hral za Pardubice, tak som bez platenia odišiel z benzínovej pumpy. Jednoducho som zabudol zaplatiť. Vtedy to za mňa zatiahol generálny manažér klubu, ktorému volali z tej pumpy,“ prezradil Hašek v relácii DIGI TV.

Nie je to však prvý prešľap, ktorý vyviedol olympijský víťaz z Nagana 1998. Aj tentoraz sa to na jeho šťastie zaobišlo bez škandálu. „Raz som odišiel od holiča bez platenia. Poďakoval som a povedal dovidenia,“ smial člen českej Hokejovej siene slávy. Aj vďaka tomuto o ňom neraz kolovali reči, že je lakomý. Ťažkú hlavu si však z toho vôbec nerobí. „Je mi úplne jedno, že si ľudia o mne myslia, že som držgroš," povedal Hašek svojrázne.

Hašekovi sa v podnikaní príliš nedarilo. Foto: Twitter

Hašek bol bezpochyby skvelý hokejista. Veď množstvo odborníkov ho radí k absolútnej brankárskej špičke, ktorá kedy chytala v najprestížnejšej NHL. Už počas kariéry však začal rozmýšľať, čo bude robiť po jej skončení.

Ako množstvo ďalších športovcov sa vrhol do podnikania. Vybudoval teda vlastnú značku Dominátor. Tá mu ale narobila viac problémov ako úžitku. „Bol to neúspešný projekt, ktorý sme začali robiť s niekoľkými ľuďmi. Hral som vtedy ešte hokej a dával som do neho všetko. Vždy som len prišiel a pozrel sa na výsledky, ktoré neboli uspokojivé. Keď som prestal s hokejom, rozhodol som sa, že radšej ukončím činnosť firmy. To bolo správne riešenie. Značku ale stále ešte vlastným,“ uviedol smutne Dominik Hašek. Značku oblečenia ponúkal na trhu 10 rokov.

Priznal aj čiastku, ktorú stratil. Z tej sumy sa vám môže zakrútiť hlava.„Ani presne neviem, pretože je to už hrozne dávno. Okolo šesťdesiat alebo osemdesiatich miliónov českých korún (okolo troch miliónov eur),“ dodal. Aktuálne podniká rodák z Pardubíc v oblasti nápojov.