Janus po nečakanom konci v Slovane ladí formu v Ružinove: Reprezentant zarezáva s prvoligovým tímom!

Okolo hokejového reprezentanta Jaroslava Janusa (28) bolo v posledných týždňoch rušno. Po tom, čo v lete prijal ponuku bratislavského Slovana, bol z klubu nútený odísť, keďže nedostal pri českej brankárskej dvojici Mazanec – Štěpánek šancu zabojovať o flek. Preto využil možnosť udržiavať sa vo forme s prvoligovým tímom HC OSMOS Bratislava, ktorý hrá v Ružinove.

Čo máte nové ohľadom nového kontraktu?

- Nič. Trénujem s chlapcami z HC Bratislava a svojím kondičným trénerom. Stále čakám, pretože agent zatiaľ pre mňa nemá žiadne pozitívne informácie. Čakám na niečo, čo príde. Dni však ubiehajú a nie je to príjemné. Medzitým trénujem a riešim to, čo môžem ovplyvniť. Verím, že mi agent ale niečo zoženie.

Mrzí to aj z toho pohľadu, že sa blíži Nemecký pohár a vy ste v máji chytali za Slovensko na MS?

- Samozrejme. Bohužiaľ, Slovan ma dostal do situácie, z ktorej sa s agentom snažíme nájsť východisko. Tých miest však veľa nie je a na brankárskom poste je to ešte zložitejšie. Vidíme, že v tímoch majú jednotky už vybraté a dvojky im robia často mladí chalani.

A čakáte, kým sa niekto zraní...

- To neprajem nikomu, pretože viem, aké je náročné sa zo zranenia dostať. Preto čakám na ponuku.

Janus momentálne trénuje s prvoligovým tímom HC Bratislava. Foto: Július Dubravay

Povráva sa o Sparte Praha. Čo je na tom pravdy?

- To som sa dozvedel len z médií.

A čo taký návrat do bratislavského Slovana, keď sa zmenil tréner?

- Ja o takom niečom nič neviem. Takéto informácie idú mimo mňa.

Trénujete s HC Bratislava, nepremýšľate, že by ste zatiaľ naskočili do prvej ligy?

- Mám trochu inú víziu. Ozvali sa mi aj z niektorých extraligových tímov, ale ako som povedal, chcel by som sa dostať do kvalitnejšej súťaže. Chcem sa upísať takému klubu, s ktorým by som bol do konca sezóny, nielen na pár zápasov.

Spolu s vami chodí na ľad aj ďalší brankár s reprezentačnými skúsenosťami Samuel Baroš. Zaujímavé, že?

- Viem, že tiež mal ponuky, ale zatiaľ stále trénuje v Ružinove s HC Bratislava. On je však v inej situácii. Kým ja som mal kontrakt, ktorý mi zrušili, on je bez zmluvy. Takže spoločne čakáme a rovnako aj po Európe je dosť ďalších gólmanov bez práce. Snažím sa myslieť pozitívne, aj keď je to pre mňa nepríjemné.

Čo vravíte na to, že má Bratislava konečne po Slovane druhý mužský tím?

- Je to super a chalani hrajú dobre. Na to, že sú nováčikom, podávajú výborné výsledky a v kabíne je skvelá partia. Bol som na tréningu a môžem povedať, že aj tie sú kvalitné.