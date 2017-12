Jágrova priateľka týmito slovami spôsobila šok: Svadba? V žiadnom prípade!

Bolo by to ako z romantického filmu, keby si Jaromír Jágr (45) pred svojou láskou kľakol, vytiahol prstienok s briliantom a požiadal svoju priateľku o ruku. No zdá sa, že jeho priateľka Veronika Kopřivová až tak o pompéznu svadbu nestojí.

Autor: iw