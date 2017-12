Jágrov vzťah v koncoch? Jeho sexi Veronika si nedávala servítku pred ústa!

Patria medzi najznámejšie dvojice v Česku. Nestarnúca hviezda NHL Jaromír Jágr (45) a jeho partnerka Veronika Kopřivová (27) už dlho nepridali na sociálne siete žiadnu spoločnú fotku. Začalo sa špekulovať, či ešte tvoria pár, čo razantne sympatická blondína vysvetlila.

Väčšina športovcov sa počas Vianoc fotí jedna radosť so svojimi polovičkami, no všetky kontá Jaromíra Jágra sú prázdne. Legendárny útočník nie je až tak aktívny ako jeho priateľka Veronika, no fanúšikovia si až na Štefana mohli pozrieť prvú fotografiu z vianočných sviatkov tejto prominentnej dvojice.

„Dostala som od vás veľa správ, tieto špekulácie považujem za riadne kraviny,“ vysvetlila ohľadom toho, prečo sa nefotí so svojím priateľom tak často ako napríklad minulý rok.

Zaľúbenci strávili Vianoce aj v známom lyžiarskom stredisku Lake Louise. Foto: Twitter

„Veľmi by som si priala, aby ľudia premýšľali, pretože čo nie je na Instragrame, tak sa akoby ani nestalo. Pokiaľ tu nemáme fotku pri stromčeku, tak to neznamená, že ho nemáme. Pokiaľ som nepridala pol roka fotku s priateľom, tak rovnako to neznamená, že nie sme spolu,“ priostrila.

Súkromie musia fanúšikovia rešpektovať, nič iné im zrejme na dlhší čas neostáva. „Nechcem zdieľať našu výzdobu, príde mi to dosť súkromné. Rovnako ani ako večeriame, či čo sme si dali na Vianoce.“