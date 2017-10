Jágra provokuje jeho priateľka: Do chladného Calgary mu posiela dráždivé odkazy

To zaváňa prúserom. Ten si môže privodiť Veronika Kopřivová, ktorá je priateľkou českého hokejistu Jaromíra Jágra (31). Kým legendárny útočník sa snaží v kanadskom Calgary o prerazenie do NHL, ona si vylehuje na pláži na Floride. Keby len to, ukazuje na obdiv svoje tvarované krivky!

Jaromír Jágr je v Calgary bez svojej priateľky. Foto: profimedia.sk

Jágra provokuje jeho priateľka: Do chladného Calgary mu posiela dráždivé odkazy

Toto môže rodáka z Kladna poriadne naštvať. Veď on maká v Calgary, kde už teraz vládne zima a snaží sa dokázať, že aj v pokročilom veku ešte nepatrí do starého železa, zatiaľ čo jeho polovička má iné starosti. Jágr by teraz potreboval totálnu pohodu a rodinné zázemie, a nie, že mu jeho krásna priateľka posiela odkazy cez Instagram. "Posielam trochu tých positive vibes z pláže," napísala Kopřivová na sociálnu sieť a pridala k tomu aj fotku v ružovej podprsenke. Tie bude hokejista určite potrebovať, pretože pre zranenie nedohral nočný zápas s Minnesotou. Priateľka Jaromíra Jágra dráždi takýmito zábermi, zatiaľ čo hokejista mrzne v Calgary. Foto: Instagram Veronika Kopřivová Pri pohľad na jej vnady sa nejednému mužovi pretočili ciferníky, no a to Jágrovi na pohode zrejme nepridá. Ani nie to, že sa fotí vo vyzývavých pózach, ale to, že je od neho tisíce kilometrov vzdialená. Jágr, ktorý v piatich dueloch za Flames nazbieral len dva body, by bol najradšej, keby sa jeho milovanej Veronike chcelo prísť za ním...

Autor: han