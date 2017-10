Ikona slovenského hokeja trénuje v Trenčíne vlastného syna: Čím sa vedia najviac vytočiť?

V prípade bývalého slovenského reprezentanta Jána Pardavého (46) sa potvrdilo, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Aj jeho syn Ján (23) hrá hokej a v Dukle Trenčín ho trénuje vlastný otec. „Parďáci“ sú teda spolu takmer 24 hodín denne.

Niet pochýb o tom, že Ján Pardavý junior zdedil po otcovi veľký talent a od malička bol na štadióne. „Potom, čo som sa naučil chodiť, stál som už na korčuliach. Otec ma brával do kabíny, páčilo sa mi to. Prakticky som stále bol na štadióne a ťahalo ma to tam. Hokej bol na prvom mieste,“ povedal Ján Pardavý mladší. Osud to zariadil tak, že dnes ho otec v Trenčíne aj trénuje.

„Rešpektujem ho a dám si povedať. Ale je jasné, že keď sa vídame denne, tak niekedy mám dosť. Musí pochopiť už len z môjho pohľadu, že by som ho niekedy najradšej niekam poslal. Mávame aj tichú domácnosť,“ zasmial sa Jano. „Otca najviac asi vytáča moja flegmatickosť a to, že neberiem veci až tak smrteľne vážne. A ešte ma džube, že by som mal mať väčšiu stabilitu na ľade,“ priznal mladý Pardavý, ktorý by v budúcnosti rád reprezentoval Slovensko.

Niet pochýb o tom, že Ján Pardavý junior zdedil po otcovi veľký talent a od malička bol na štadióne. Foto: Matej Kalina

Skúsenejší Pardavý to vidí zase svojimi očami. „Ako rodič mám výhodu aj z profesionálneho hľadiska, že mu viem poradiť. Hoci viem, že otec ako tréner nie je najpríjemnejšia vec. Vyvoláva to reči o protekcii. Ja ho však beriem ako radového hráča a možno som k nemu ešte viac kritický. Napríklad, keď má dole hlavu pri preberaní puku, či pomalšie reakcie pri protiútoku. Musí spevnieť aj v súbojoch,“ prezradil otec.

A kedy ho ide zo syna poraziť? „Keď neumyje riad alebo len polovicu a zvyšok nechá v dreze. A ešte ma vytáča, že mi nechce predstaviť frajerku, stále omieľa, že je to len kamarátka,“ uzavrel so smiechom Pardavý senior.

Bývalý hokejista Ján Pardavý trénuje v Dukle Trenčín vlastného syna. Foto: Matej Kalina

Ján Pardavý otec (46)

Debut zaznamenal v sezóne 1990/91 v drese Trenčína.

Pôsobil vo Vsetíne, Djurgaardene, Znojme, MoDo Hockey či Štrasburgu.

V sezóne 2016/17 sa stal trénerom klubu MHK Dubnica.

V tejto sezóne je v Trenčíne asistentom trénera Oremusa.

Ján Pardavý syn (23)