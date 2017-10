Hviezdny Kovaľčuk si skvelú atmosféru na Slovane nesmierne užil: Fanúšikom poslal jasný odkaz!

Piatok na zimnom štadióne Ondreja Nepelu patril jednoznačne hokejistom SKA Petrohrad. Hviezdami prešpikované mužstvo prvýkrát v tejto sezóne vypredalo bratislavskú arénu a hráčom Slovana po víťazstve 5:0 nedalo ani najmenšiu nádej na úspech. S kapitánskym „céčkom“ viedol do boja obhajcu Gagarinovho pohára Iľja Kovaľčuk, ktorého tribúny ešte pred zápasom ocenili potleskom.

Nech sa Slovan snažil akokoľvek, na Petrohrad to proste nestačilo. Zdolať najlepší tím KHL je v tejto sezóne zložitý rébus a okrem dvoch prehier po predĺžení nemá SKA na konte žiadnu porážku v riadnom hracom čase. Veď druhý najlepší klub nadnárodnej súťaže Jokerit Helsinki stráca na Petrohrad už teraz 21 bodov.

Hoci je celý tím úradujúceho šampióna súťaže nabitý hviezdami od prvého až po štvrtý útok, najväčšiu pozornosť pútal už tradične Iľja Kovaľčuk. Slávny útočník v stretnutí síce gól nestrelil, ale to ho trápiť nemuselo, pretože ho výborne zastúpili jeho mladší spoluhráči.

„Nebolo to ľahké, zvlášť v prvej tretine nám Slovan narobil problémy. Fanúšikovia sú tu skvelí a hnali svojich dopredu. Domáci mali niekoľko príležitostí, ale brankár nás podržal a my sme dokázali streliť dva góly. Bol to dobrý zápas, ale atmosféra bola ešte lepšia,“ povedal po stretnutí 34-ročný hokejista.

Duel okorenila bitka Viktora Tichonova s Pavlom Skalickým, za ktorú svojho spoluhráča Kovaľčuk pochválil. Foto: TASR

Vypredaná aréna privítala Kovaľčuka búrlivým potleskom hneď dvakrát – pri nástupe na ľad a počas ruskej hymny, keď ho snímala kamera na svetelnej tabuli. „Je to skvelé a nesmierne si to vážim. Vždy sa chcete pred ľuďmi ukázať, chcel som streliť aj gól, no to sa mi nepodarilo. Verím však, že ma fanúšikovia v Bratislave ešte uvidia,“ pochválil priaznivcov Slovana slávny útočník.

V tretej tretine sa pobil Pavol Skalický s ďalšou hviezdou hostí Viktorom Tichonovom. Obaja dostali štyri minúty za hrubosť, no Tichonov aj ďalšie dve minúty za narazenie do mantinelu, ktoré celej pästnej výmene predchádzalo. Tie si prekvapujúco odsedel práve Kovaľčuk a na trestnej lavici pohladil svojho spoluhráča po vlasoch.

„Nebolo to pre neho ľahké, bolo to už na konci striedania a Skalický je nesmierne silný a veľký protivník. Tichonova som povzbudil aj preto, že odviedol skvelú prácu,“ dodal Iľja Kovaľčuk. O svojom návrate do NHL sa baviť nechcel a takisto aj o šanciach Ruska na olympiáde pri neúčasti hráčov NHL. Vždy myslí len na najbližší zápas, čo je podľa neho recept úspechu na skvelú formu hokejistov Petrohradu, ktorí KHL vládnu od začiatku sezóny suverénnym spôsobom.