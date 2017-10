Vzácna zhoda náhod. Tú sme našli pri hľadaní športových tímov, ktoré prežívajú v tejto sezóne nevydarený štart. Najviac rezonuje katastrofický úvod hokejistov Detvy v Tipsport lige spoločne s futbalistami Senice vo Fortuna lige. Paradoxom je, že aj futbalisti Detvy a hokejisti Senice majú rovnaký problém!

To zrejme ešte na Slovensku nebolo, aby až do tohto týždňa mali v dvoch mestách naraz obidva tímy v najpopulárnejších športoch v kolónke víťazstiev zhodne po nule. A to sú súťaže v plnom prúde už niekoľko týždňov! Ako prví to dokázali zmeniť hokejisti Detvy, keď v piatok porazili Poprad 7:3.

Hokejisti Detvy prežívajú najhorší úvod v histórii našej najvyššej súťaže, keď v pätnástich stretnutiach nevyhrali ani raz a na konte mali len jeden bod za prehru po predĺžení v druhom kole s Novými Zámkami. Raz sa to však muselo zlomiť a odniesol si to v šestnástom stretnutí pre detvianskych hokejistov popradský klub. So štyrmi bodmi na konte stále strácajú na predposledný Liptovský Mikuláš priepastných 15 bodov!

Hokejisti Detvy sa dočkali prvého víťazstva až v 16. kole. Foto: internet

Ešte horšie si počínajú ich kolegovia futbalisti MFK. Tí pôsobia v III. lige Stred a tiež okupujú poslednú priečku, keď v trinástich zápasoch nezískali ani jeden bod! Aj pri pohľade na tabuľku našej najvyššej futbalovej ligy vám zrak padne na posledné miesto.

Na ňom trónia hráči FK Senica, ktorí v trinástich kolách zaznamenali len dva body za dve remízy. Ani ich hokejoví spolubojovníci sa zatiaľ v 2. lige Západ nepochlapili. Tiež sídlia na poslednej priečke, keď v doterajších šiestich súbojoch si ani nepípli a zaknihovali šesť prehier.