Hokejová ikona prezradila recept na úspech: Dobrá žena a pitný režim!

Napriek tomu, že už nie je najmladší, figuruje Tomáš Starosta (36) na druhom mieste medzi najlepšími bekmi našej najvyššej hokejovej súťaže. Aj vďaka nemu Dukla Trenčín okupuje čelo tabuľky. Kde je tajomstvo jeho hokejovej dlhovekosti?

U neho stopercentne platí, že čím starší, tým lepší. Zreje proste ako víno. Tomáš však nie je len dobrý hokejista, ale aj príjemný spoločník. Nadovšetko miluje svoju manželku Kristínu a ich sučku Lolu. No a práve jeho polovička sa mu stará o pohodu. „Základom úspechu je dobre sa oženiť a mať správny pitný režim,“ zasmial sa Starosta.

Špeciálny stravovací režim však nemá.„V poslednom čase jem viac strukovín a z maškŕt som si obľúbil arašidový keksík v čokoláde. Od manželky zbožňujem francúzske zemiaky a šošovicovú polievku na kyslo,“ priznal. Kristína to však vidí trocha inak. „Jeho najobľúbenejšou je predsa polievka v podobe piva,“ povedala.

Náš hokejista dostal sladký darček od manželky útočníka Slovana Radka Smoleňáka - Hany. Foto: archív

Starostov klub Dukla Trenčín momentálne suverénne kraľuje našej Tipsportlige. „Je tam pohoda. Radosť chodiť do kabíny a na tréningy. Sme dobrá partia a Branko Radivojevič ako kapitán to všetko stmeľuje. Užijeme si aj zábavu a myslím si, že to je základ úspechu,“ priznáva Tomáš. Keďže sa mu darí, neušiel ani pozornosti generálneho manažéra Mira Šatana.

„Volal mi a pýtal sa na účasť na Nemeckom pohári. Lenže zranil som si slabiny a mám naordinovaných pár dní oddychu a neviem, v akom by som bol stave. Preto som povedal nie. Ale prisľúbil som mu účasť na olympiáde, čo je pre mňa veľká výzva,“ uzavrel Starosta.

Hokejová ikona Tomáš Starosta (36). Foto: Matej Kalina

Starostove čísla