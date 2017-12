Slovenský hokejista Marián Gáborík dosiahol v noci na stredu v zámorskej NHL dve významné méty - jubilejný 400. gól a 800. kanadský bod. Dvomi presnými zásahmi v tretej tretine prispel k víťazstvu Los Angeles Kings nad Minnesotou Wild 5:2.

Gáborík, ktorý sa koncom novembra vrátil na ľad po dlhej rekonvalescencii, dosiahol oba kariérne míľniky v zápase proti svojmu bývalému klubu. Jubilejnú 400. asistenciu zaznamenal pred týždňom proti Detroitu.

Skúsený slovenský útočník sa v 45. minúte za stavu 1:2 dostal so spoluhráčom Anžem Kopitarom do prečíslenia 2 na 1, kapitán LA ho našiel voľného a Gáborík pohodlne vyrovnal do odkrytej bránky. Druhá jeho chvíľa prišla v 54. minúte, keď po vyhratom Kopitarovom buly spoza klbka hráčov parádne trafil do ľavého horného rohu a zvýšil na 4:2. Gáboríkova strela zápästím sa ešte obtrela o hokejku súperovho obrancu Matta Dumbu a od ľavej žrde sa odrazila do siete.

Triumf Kings spečatil v záverečnej minúte gólom do prázdnej bránky Kopitar, ktorý zakončil duel s bilanciou 1+2 a rovnako ako Gáborík oslávil jeden významný míľnik - zaznamenal 500. asistenciu v NHL. Gáboríka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. "Sú to skvelé pocity, zvlášť keď sa mi to podarilo v zápase proti môjmu bývalému tímu. Som na to veľmi hrdý," citoval slovenského krídelníka oficiálny web Kings. "Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli dosiahnuť tento míľnik. Najmä sa musím poďakovať mojim spoluhráčom, lekárom, trénerom a fanúšikom Kings, Rangers, Blue Jackets a Wild a, samozrejme, mojej rodine," uviedol Gáborík prostredníctvom svojho twitterovho konta.

"Králi" sa aj vďaka svojim oporám vezú na víťaznej vlne, vybojovali už šiestu výhru v rade a vedú Pacifickú divíziu. Skvelú formu má aj Gáborík, ktorý po návrate na ľad po operácii kolena nazbieral šesť bodov (4+2) v siedmich zápasoch. Na dosiahnutie 800-bodovej méty (400+400) potreboval 996 stretnutí základnej časti, iba štyri duely mu tak chýbajú k dosiahnutiu magickej 1000-zápasovej hranice v NHL. Stal sa 94. hráčom v histórii súťaže, ktorý nastrieľal 400 gólov.

Z aktívnych hráčov dokázali pokoriť tento míľnik okrem neho iba piati - Jaromír Jágr, Alexander Ovečkin, Marián Hossa, Patrick Marleau a Rick Nash. Keďže pri Gáboríkovom jubilejnom presnom zásahu dosiahol okrúhlu métu aj Kopitar, bolo dilemou, kto si z nich dvoch ponechá puk na pamiatku. "Bavili sme sa o tom," smial sa Gáborík. "'Kopi' povedal, že by si ho rád ponechal, no potom prišiel tréner John Stevens a vyhlásil, že puk zostane v organizácii. Je ironické, že 'Kopi' dosiahne míľnik práve pri mojom 400. góle."

Marián Gáborík aj Anže Kopitar si pripísali v nočnom súboji jubileá. Foto: ČTK

Gáborík pôvodne začal zápas v treťom útoku, no v druhej tretine kouč LA premiešal formácie a slovenského kanoniera poslal do prvej lajny. Spolupráca Gáboríka s Kopitarom, ktorá bola motorom Kings na ceste k zisku Stanleyho pohára v roku 2014, opäť priniesla svoje ovocie. "Som rád za nich oboch. Kopitar nás ťahal od začiatku sezóny ako kôň a Gáborík tvrdo pracoval, aby sa vrátil späť do zostavy. Chce čo najviac hrať a byť produktívny hokejista. Bolo zrejmé, že obaja majú šancu dosiahnuť takéto míľniky, ak budú hrať vedľa seba," povedal na adresu produktívneho dua tréner Stevens.

Ku Gáboríkovej méte dodal: "Štyristo gólov - to je impozantné číslo. Pri Gáboríkovom veku a zraneniach, ktoré má za sebou, je pre mňa príjemné vidieť, že je stále taký výborný hráč." Kopitar dobre vie o gólových inštinktoch "Gabbyho" a preto ho hľadá vždy, keď je to možné. "Ak mu dáte puk do priestorov, z ktorých dokáže skórovať, tak sa to väčšinou končí gólom v súperovej sieti. To od neho budeme potrebovať aj v ďalších zápasoch," uviedol slovinský center pre zámorské médiá.