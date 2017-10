FOTO Parádna forma Rusa Kučerova straší celú NHL: Na zadok padnete aj z jeho SEXI manželky!

Ide ako stroj! Takto stručne by sa dali zhodnotiť výkony ruského hokejistu Nikitu Kučerova. Útočník Tampy Bay od začiatku sezóny úraduje a z jeho formy musia mať priaznivci tímu NHL veľkú radosť. Ofenzívna hviezda sa okrem skvelých štatistík môže pochváliť aj krásnou manželkou.

Z jedenástich odohraných zápasov má Kučerov na konte 19 bodov za 12 gólov a 7 asistencií. To značí, že 24-ročný útočník má viac gólov ako zápasov, do ktorých nastúpil. Strelecky sa zatiaľ nepresadil v jedinom dueli, no bodovo naprázdno nevyšiel ešte ani raz! Z jeho skvelej formy a produktivity ťaží ďalší ťahúň „bleskov“ Steven Stamkos. Kanadský hokejista dokonca vedie tabuľku produktivity, keď nazbieral ešte o dva body viac ako Kučerov a pri jeho štatistike (4+17) je jasné, kto nabíja ruskému snajperovi na góly.

Z Kučerova sa stáva megahviezda NHL a jeho krásna manželka má z toho určite veľkú radosť. Foto: archív

Kučerov už niekoľko sezón patrí medzi najväčšie hviezdy celej NHL, veď v minulej sezóny sa stal so 40 gólmi druhým najlepším strelcom, keď viac ich dal iba Sidney Crosby. Ruský hokejista však nerád komunikuje s novinármi a navonok pôsobí tichým dojmom, no všetko si to vynahrádza na ľade. Donedávna by ste ho nenašli ani na sociálnych sieťach.

Účet na Twitteri si spravil len v apríli a na Instagrame nájdete Kučerova len od septembra, čiže pár týždňov pred štartom aktuálneho ročníka. O súkromnom živote hokejistu s mimoriadne presnou a tvrdou strelou sa vedelo málo, jeho manželka Anastasia ako keby ostávala ukrytá pred verejnosťou, čo sa však teraz zmenilo.

Dvojica vyrazila na halloweensku párty v prestrojení za pilotov z filmu Top Gun. Foto: Instagram

Útočník Tampy Bay sa pochválil niekoľkými zábermi so svojou manželkou a krásna blondínka zrejme nejednému fanúšikovi vyrazí dych. Veľa spoločných záberov k dispozícii nie je, no aj z toho mála je jasné, že Kučerov zažíva v súkromí pohodu. S manželkou spoločne vyrazili aj na tímovú halloweensku párty a prestrojili sa za letcov z legendárneho filmu Top Gun. Krásnej Anastasii to však sekne v každej póze, čo poviete?