Zmena je život, zvykne sa hovoriť. Na vlastnej koži to pocítil aj hokejista Jaromír Jágr (45), ktorý sa cez Vianoce pobral do známeho lyžiarskeho strediska Lake Louis, kde panovala riadna zima, ktorá dosahovala mínus 25 stupňov.

FOTO Jágr zobral sexi priateľku do krutej zimy: Zo slnečnej Floridy do treskúcich mrazov!

Ešte vlani sa počas vianočných sviatkov vyhrieval na slnečnej Floride, keďže hrával za tamojších Panthers. O rok neskôr už mrzol aj so svojou priateľkou Veronikou v kanadskom Calgary. Dva roky si užíval príjemné podnebie a pochvaľoval si ako život a klíma na Floride predlžujú jeho hokejový vek. Lenže klub mu neponúkol nový kontrakt, a tak sa musel sťahovať.

A rovno do extrému. Do Calgary, ktoré je známe krutou zimou. Na Twitteri sa pochválil, ako strávil Vianoce. Pobral sa 200 kilometrov od mesta, do známeho lyžiarskeho strediska Lake Louis a ubytoval sa v jednom z drahých hotelov Fairmont Chateau.

Jágrovi v treskúcej zime chýbala slnečná Florida. Foto: Twitter

Napísal, ako sa počas roka zmenilo prostredie okolo neho. „Život je ako bonboniéra, nikdy neviete, kde si budete robiť fotku ďalší rok,“ uviedol Jágr, ktorý zľahka pozmenil citát z filmu Forrest Gump.

Aký to paradox. Vlani sa slnil na pláži pri teplote 25 stupňov a teraz mrzol pre zmenu pri -25 stupňoch...