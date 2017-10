EXKLUZÍVNE FOTO Manželka trénera repre Ramsayho priletela na Slovensko: Kam ju zoberie reprezentačný tréner?

Do Schwechatu priletela včera po linke Orlando - Frankfurt - Viedeň manželka trénera hokejovej reprezentácie Slovenska Craiga Ramsayho – Susan Beverley (65). Náš kouč si bol vyzdvihnúť svoju polovičku sám a už sa nevedel dočkať, čo všetko jej poukazuje.

Susan bola rada, že stojí pevnými nohami na zemi, pretože mala turbulentný let. „Zo šiestich hodín to päť poriadne triaslo. Nebolo to nič príjemné, poriadne vyplašení boli aj spolucestujúci,“ povedala pani Ramsayová po prílete.

Prvý raz je nielen na Slovensku, ale aj v Európe. „Už som sa nevedela dočkať. Som vzrušená. Manžel mi všetko ospieval. Je u vás veľmi spokojný. Vôbec neľutujem, že do toho šiel. Keď mu zavolal Miro Šatan, bola som nadšená,“ priznala. Hokej je u nich pochopiteľne témou číslo jeden. „Každý deň máme niečo na pretrase. Žijem s tým celý život, a tak ma všetko zaujíma. Okrem Mira poznám ešte vášho Zdena Cháru,“ dodala.

Craig Ramsay sa už svojej polovičky nevedel dočkať. Foto: Matej Kalina

Našu reprezentáciu čo nevidieť čaká Nemecký pohár. „Rada by som šla a spoznala ešte viac z Európy. Neviem však, či ma manžel zoberie,“ konštatovala.

A kam sa chystá Craig zobrať manželku prvý raz? „Určite na moju dlhú prechádzku pri Dunaji, do Starého Mesta a vyšliape si aj na Hrad. No a ochutná aj slovenskú kuchyňu,“ prezradil Craig Ramsay.