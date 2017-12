Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom zápase KHL na ľade Severstaľu Čerepovec 3:5. "Belasí" nevyužili vedenie 3:1 a po sérii piatich výhier za sebou s týmto súperom vyšli bodovo naprázdno. V tabuľke Západnej konferencie zostali na predposlednej 12. priečke, na miestenku v play off strácajú 17 bodov. V sobotu o 15.00 h nastúpia v Moskve proti Spartaku.

Severstaľ Čerepovec - Slovan Bratislava 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Góly: 11. Rybin (Mazur, Ugarov), 34. Kagarlickij (Vasiliev, Černov), 53. Kagarlickij (Vasiliev, Jevsejenkov), 56. Bumagin (Kagarlickij, Jevsejenko), 60. Rybin (Ugarov, Mereskin) - 9. Hrnka (Skalický, Šerbatov), 19. Mikúš (Kašpar), 30. Viedenský (Kašpar, Barker). Rozhodovali: Gusev, Cyplakov – Savenkov, Nikolajev, vylúčení: 6:5, presilovky: 2:2, oslabenia 1:0, 1679 divákov

Severstaľ Čerepovec: Hudáček – Veriovkin, Jevsejenkov, Kalašnikov, Višnevskij, Masuhr, Vasiliev, Kudako – Kagarlickij, Černov, Bumagin – Rybin, Mereskov, Ugarov – Vovčenko, Trubačov, Mons – Monachov, Ščerbina, Kazakovcev – Geraskin

Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Voráček, Meszároš, Bačík, Barker, Després, Černý – Mikúš, Viedenský, Kašpar – Řepík, Boychuk, Réway – Genoway, Šťastný, Buchtele – Skalický, Hrnka, Šerbatov

Úvod zápasu veľa vzruchu nepriniesol. Strele Sersena chýbala razancia, Rybin trafil iba do Štěpánka. V 9. minúte však Slovanu vyšiel rýchly brejk, Skalický našiel Hrnku a ten strelou pomedzi betóny Hudáčka otvoril skóre. Hostia sa tešili z vedenia iba 70 sekúnd. Pred Štěpánkom nechali nekrytého Rybina, ktorý skóroval do prázdnej bránky. Po chybe obrany Čerepovca mohol Slovan opäť dostať na koňa Buchtele, no stroskotal na Hudáčkovi. Zverenci Eduarda Zankovca následne nevyužili prvú presilovku, no ďalšiu početnú výhodu pri vylúčení Ugarova už pretavili v gól, keď Mikúš v 19. minúte prepálil Hudáčka.

Na začiatku druhej tretiny Slovan prečkal bez ujmy oslabenie pri vylúčení Bačíka. Vzápätí však mohol inkasovať z hokejky Vovčenka, ktorý sa ocitol sám zoči-voči Štepánkovi, no ten bol pozorný. Nápor domáceho tímu pribrzdilo vylúčenie Čerenova, ktoré Slovan v 30. minúte potrestal vďaka Viedenskému. Center prvého útoku v závere presilovky zužitkoval presnú prihrávku Kašpara.

Slovan prehral, hoci viedol už o dva góly. Foto: TASR

Krátko nato mohol zvýšiť Hrnka už na 4:1, no Hudáček vytiahol bravúrny zákrok. V 34. minúte znížil vo vlastnom oslabení Kagarlickij a domácim narástli krídla. Pri vylúčení Skalického bol Štěpánek v jednom ohni a vyrovnanie viselo na vlásku, Slovan si však pred treťou tretinou udržal jednogólový náskok.

Úvod záverečného dejstva sprevádzali časté prerušenia, oba tímy kúskovali hru. Po zásahu Ščerbinu do tváre Skalického mal Slovan výhodu ďalšej presilovky, no nevypracoval si vážnejšiu príležitosť. Hostia potom bez problémov ustáli oslabenie pri vylúčení Kašpara. Český útočník mohol hneď po návrate z trestnej lavice zvýšiť na 4:2. Vovčenko ho fauloval a Slovan mal k dispozícii ďalšiu presilovku, no opäť si nedokázal poradiť s dobre brániacou štvoricou Čerepovca.

V 52. minúte sa po krosčeku Bačíka dostali do početnej výhody domáci a využili ju už po 18 sekundách zásluhou Kagarlického, ktorý strelou príklepom vyrovnal na 3:3. Čerepovcu sa napokon podaril dokonalý obrat. Pri vylúčení kapitána Slovana Meszároša rozhodol o zisku troch bodov pre domácich Bumagin a v závere pri power play hostí pridal ešte gólovú poistku Rybin.