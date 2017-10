Z Trenčana Jangu sa stal postrach brankárov: Jeho slová hovoria za všetko!

Konečne ukazuje svoje strelecké umenie naplno! Zdá sa, že náš dvojnásobný majster AS Trenčín našiel zakončovateľa. Rangelo Maria Janga dosiaľ nasúkal v lige desať gólov a svoje konto istotne bude chcieť zvýšiť aj v 14. kole Fortuna ligy proti Trnave.

Janga vedie tabuľku najlepších strelcov spoločne so slovanistom Jakubom Marešom. Veľké nádeje doňho vkladali v Trenčíne už aj v minulom ročníku, ale vtedy dal len 14 gólov. Ak sa mu bude naďalej takto dariť, tak už počas jesennej časti môže prekonať túto métu.

„Veľa ľudí ma kritizovalo, že nepremieňam šance. Aj mňa to trápilo. Začal som cibriť streľbu aj po tréningoch a som rád, že sa to ukazuje. Je to však zásluha celého tímu. Hráme ofenzívne, makáme na ihrisku ako mužstvo. Potom môžu vyniknúť aj jednotlivci,“ povedal pre ligový web fortunaliga.sk najlepší trenčiansky strelec pred šlágrom proti Trnave.

Jangovi mnohí vyčítali, že zahadzuje priveľa šancí. Foto: TASR

Reprezentant z Curacaa sa presadil v predošlých piatich dueloch. „Nepamätám si, žeby som niekedy ťahal takúto gólovú šnúru. Teší ma to a nebudem klamať, jedným očkom sa pozerám aj na tabuľku strelcov. Každý by chcel byť najlepší,“ vyhlásil odhodlane Rangelo Janga.