Veľké gesto od slovenských futbalových reprezentantov: Pozrite, čo urobia s odmenami za kvalifikáciu!

Citlivá téma rozdelila futbalistov a vedenie Slovenského futbalového zväzu na dve strany. Tesne pred štartom kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta do Ruska 2018sa riešili prémie pred ďalším kvalifikačným cyklom. Napokon sa dalo na pravú mieru no tím Jána Kozáka do baráže o postup na svetový šampionát nepostúpil. Podstatné je však gesto, ktoré futbalisti chcú urobiť na najbližšom (novembrovom) zraze.

Sokoli sa rozhodli darovať niečo z vybojovaných prémií. Foto: Plus JEDEN DEŇ/Martin Domok

