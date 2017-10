VIDEO Z toho sa dvíha žalúdok: Šokujúca spoveď fanúšika z bitky v Dunajskej Strede!

Opäť ostáva len rozum stáť. Po víkendovom šlágri 13. kola Fortuna ligy Dunajská Streda – Trenčín (1:2) sa viac ako o kvalitnom futbale hovorí o bitke medzi usporiadateľskou službou a fanúšikmi hostí.

Mal to byť pohodlný odchod zo štadióna. Avšak niektorí priaznivci Trenčína na cestu z MOL Arény do autobusu dlho nezabudnú. Po verbálnych potýčkach s domácou SBS prišlo aj na údery. A veruže bilo sa hlava nehlava.

Na videu, ktoré natočili Trenčania z autobusu, vidieť, ako usporiadatelia bijú fanúšikov obuškami. „Kamarát dostal poriadnu ranu do brucha. Dokopy sa z toho dáva doteraz, nebolo to vôbec primerané a je to riadna hanba, aby SBS takto bila ľudí,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ fanúšik zo Sihoti, ktorý chcel ostať v anonymite. K celej situácii sa vyjadrili aj funkcionári AS Trenčín, keď nám do redakcie zaslali oficiálne stanovisko.

„Do nebezpečnej vzdialenosti sa dostala skupina domácich fanúšikov s cieľom konfrontácie medzi oboma skupinami. Následne došlo k provokáciám medzi nimi. Domáca SBS zasiahla a donútila fanúšikov nášho klubu nastúpiť do autobusu. Adekvátnosť zásahu počas najbližších dní budeme analyzovať.“ O reakciu sme sme chceli požiadať aj zo strany Dunajskej Stredy, do uzávierky sa nám s ich zástupcami spojiť nepodarilo.

Koniec série po 16 zápasoch

Dunajská Streda prehrala prvý zápas v novej MOL Aréne. „Dôležité víťazstvo. Súper doma neprehral 16 zápasov. Veľmi si preto tri body vážime,“ tešil sa kapitán AS Trenčín Peter Kleščík. Príčiny prehry sa snažil nájsť autor jediného gólu DAC Erik Pačinda: „Hostia lepšie kombinovali, my sme nezachytávali lopty a dostávali sa tak pod tlak. Mrzí ma, že sme na novom štadióne utrpeli prvú prehru.“