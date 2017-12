VIDEO Nezastaviteľný Messi ponížil Real ako nikto iný: Dielo skazy dokonal bosý!

Futbalisti FC Barcelona triumfovali v sobotňajšom El Clasicu na pôde Realu Madrid 3:0. O ich úspech v 17. kole La Ligy sa gólmi v druhom polčase postarali Luis Suarez, Lionel Messi z jedenástky a striedajúci Aleix Vidal v nadstavenom čase.

Domáci dohrávali od 63. minúty bez vylúčeného Daniho Carvajala. Katalánci vedú tabuľku so ziskom 45 bodov, Real na štvrtom mieste má 31 bodov a o jedno odohraté stretnutie menej.

"Je to prehra, čo bolí. Absolvovali sme nesmierne náročný duel, ale nie je to koniec. Mohol by sa zdať opak, ale nikdy sa nevzdávame. Prehru však musíme prijať. V lete odišla zdolaná Barcelona, teraz sme to boli my. Vrátime sa však silnejší. Každý si možno myslí, že ligová súťaž je stratená, ale ja nie. Budeme pokračovať v doterajšej práci, pretože to nebol zlý rok," citovala trénera Madridčanov Zinedinea Zidanea agentúra AP.

Akoby symbolickou bodkou za zápasom bol tretí gól Barcelony v nadstavenom čase. Messi sa dostal k lopte, predkopol si ju a prešprintoval chabo brániaceho Marcela. Ten mu stihol akurát tak vyzuť kopačku, napriek tomu Argentínčan asistoval Vidalovi na posledný klinec do rakvy Realu Madrid. Bosý Messi tak dokonal galapredstavenie Kataláncov, ktoré dokončilo poníženie „pusiniek“ v ich svätostánku.