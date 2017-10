VIDEO Najkurióznejšia penalta všetkých čias? Neuveríte, ako sa lopta dostala do bránky!

Pri pohľade na pokutový kop z Thajska, si budete pretierať oči, či dobre vidíte. Pri penalte sa totiž lopta odrazila od brvna a nabrala nečakaný smer. Gólman sa radoval z postupu, no prerátal sa. Veď, pozrite sa sami!

Zábery, ktoré prišli z Ázie, vyrážajú dych. Mnohí označili takúto penaltu za najkurióznejšiu v dejinách futbalu. V Thajsku sa hral pohárový zápas, ktorý však v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2 a o víťazovi a postupujúcom do finále sa nerozhodlo ani v predĺžení. O víťazovi tak museli rozhodnúť pokutové kopy.

Tam prišlo k niečomu nevídanému. Každý z hráčov totiž skóroval a takto to išlo až do stavu 19:18. Loptu si postavil brankár z mužstva, ktoré muselo streliť gól, inak by sa do finále nepozrelo. Strela z jeho kopačky ale opečiatkovala brvno, na čo zareagoval gólman Sport Clubu Bangkok mohutným šprintom do stredu ihriska, kde už čakali jeho spoluhráči.

V Thajsku hráč kopol asi najkurioznejšiu penaltu všetkých čias. Foto: Youtube Printcreen

To nemal robiť, pretože lopta nabrala spätnú rotáciu a vrátila sa do bránky! Keď to zbadal radujúci sa gólman, nechcel veriť vlastným očiam. Séria totiž bola opäť vyrovnaná. Gól totiž platil! „Bolo to smiešne, ako sa najprv radoval a potom vyzeralo, že plače,“ opísal situáciu pre thesun.co.ok autor videa.

