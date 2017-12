VIDEO Desivé zranenie, z ktorého tuhne krv v žilách: Americký futbalista si necítil spodok tela!

To, že americký futbal je mimoriadne tvrdý šport, sa vie. Zrážky, údery, zásahy, to všetko ku nemu patrí. Keď však príde k vážnemu zraneniu, už to taká sláva nie je. Potvrdilo sa to aj v zámorskej profilige NFL, v ktorej utrpel desivé zranenie Ryan Shazier z Pittsburghu Steelers.

VIDEO Desivé zranenie, z ktorého tuhne krv v žilách: Americký futbalista si necítil spodok tela!

Autor: han