VIDEO Derby na vlastnej koži: Delobuchy, kamene, strety s políciou a potoky sĺz

Futbalový šláger medzi Olympiqueom Marseille a Parížom St. Germain je najväčším derby zápasom vo Francúzsku. Vybičovanú atmosféru pred štadiónom sme dokumentovali na vlastnej koži priamo pred štadiónom domácich Stade Vélodrome. Vzduchom lietali kamene, delobuchy aj slzotvorný plyn. Vyčínanie fanúšikov sa napokon nezaobišlo bez následkov.

Foto: Plus JEDEN DEŇ/Martin Domok

Do francúzskeho prístavného mesta sme dorazili približne štyri hodiny pred výkopom. Čakali sme, že pred štadiónom domácich nájdeme akurát tak predajcov rýchleho občerstvenia, no realita bola iná. Na mieste už boli stovky domácich priaznivcov odetých do klubových dresov či teplákových súprav. Skandovali, spievali a objavili sa aj prvé svetlice.

„Z pohľadu fanúšikov Marseille ide o najdôležitejší zápas sezóny. Aj keby hrali finále Ligy majstrov, zdolať hlavného rivala z Paríža je pre nich významnejšie,“ uviedol nás do obrazu Slovák Július Topoľský. Syn Dominik mu hráva v slávnej futbalovej akadémii Olympiqueu, jeho príbeh vám prinesieme v najbližších dňoch. „Napriek tomu, že kvalita je momentálne jednoznačne na strane PSG, očakávania domácich priaznivcov sú vždy veľké. Neexistuje, že by chceli len potrápiť súpera, musí sa vyhrať!“ doplnil náš rodák, ktorý tu žije už tri roky.

Štyri hodiny pred zápasom to v okolí štadióna Stade Vélodrome žilo a schyľovalo sa k prvým potýčkam. Foto: Plus JEDEN DEŇ/Martin Domok

S pribúdajúcimi minútami sa pred štadiónom zoskupovalo čoraz väčšie množstvo prevažne mladých fanúšikov. Zneli chorály oslavujúce Olympique, aj nejaké nepublikovateľné na adresu PSG. Atmosféru dotvárali červené a modré svetlice, ktoré sprevádzali mohutné explózie delobuchov. Pripomínalo to skôr vojnový front než futbalový zápas vo vyspelom Francúzsku.

Smerom k skupine policajtov leteli prvé kamene. Vo vzduchu bolo cítiť napätie a o chvíľu už aj slzotvorný plyn. Tým odvetili muži zákona, ktorí dohliadali na poriadok. Na vlastnej koži sme sa presvedčili, že funguje naozaj spoľahlivo. Pochopili sme, prečo väčšina ľudí má cez tvár a nos natiahnutý klubový šál.

Dievčaťu vybuchol pri hlave delobuch a zostalo nehybne ležať na zemi. Foto: Plus JEDEN DEŇ/Martin Domok

Následne sa opakoval rovnaký scenár. Priaznivci sa zoskupili do „bojovej línie“, pochodovali smerom k policajtom a keď začala byť situácia príliš vážna, tí odpovedali slzákom a akčných divákov rozohnali. Cez ulicu zrazu prešlo auto s parížskou poznávacou značkou. Okamžite sa mu ušlo niekoľko kopancov, takže si na svoje prídu aj majstri klampiari.

Nebola to však len nevinná prekáračka medzi fanúšikmi a strážcami poriadku. Jednému dievčaťu vybuchol delobuch priamo pri hlave a zostala ležať na chodníku. Musela po ňu prísť záchranka. Pár mladíkov dokonca policajti zatkli.

Vypäté to bolo aj neskôr na trávniku. Viac než 60-tisíc divákov vybuchlo do extázy, keď v 16. minúte otvoril skóre domáci Luiz Gustavo. Onedlho ich však schladil najdrahší hráč planéty Neymar. V druhom polčase šli hráči Marseille opäť do vedenia po góle Thauvina a keď dostal 222-miliónový Neymar červenú kartu, zdalo sa, že sa zrodí senzácia. Domáci napokon slzili ešte raz. V nadstavenom čase vyrovnal z priameho kopu na konečných 2:2 Edinson Cavani.