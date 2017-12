Skvele bráni, dáva góly a jeho Inter Miláno je na čele talianskej Serie A. Na Apeninskom polostrove sa ženú chvály k Milanovi Škriniarovi (22) z každého kúta. Potencionálny záujemca o jeho služby by musel za slovenského stopéra vyložiť na stôl obrovskú sumu peňazí.

Pätnásť ligových zápasov, pätnásť štartov Milana Škriniara v základnej zostave. Rodák zo Žiaru nad Hronom má od trénera Luciana Spallettiho totálnu dôveru a patrične ju spláca výkonmi na ihrisku.

Pevný pilier obrany sa pričinil o to, že Inter je najlepšie brániacim tímom ligy iba s desiatimi inkasovanými gólmi. V aktuálnom ročníku dal Škriniar už tri góly, ten posledný do siete Chieva bol po výstavnej rybičke. „Z gólu i výhry 5:0 mám obrovskú radosť. Predviedli sme výborný výkon, hráme so sebavedomím,“ povedal odchovanec žilinského futbalu v rozhovore pre klubovú televíziu Interu.

Škriniar dal už tri góly a Inter stále nepozná príchuť prehry. Foto: profimedia.sk

Nadšenie z výkonov slovenského stopéra je v Taliansku neustále a rastie po každom stretnutí. Jeden z talianskych webov uverejnil článok s názvom, že Inter a Škriniarova prestupová cena 23 miliónov eur sa zdajú byť dnes už málo.

„Keď prišiel zo Sampdorie za 23 miliónov eur, tak mnoho ľudí tomu nechápalo. On si však získal srdcia fanúšikov a ukazuje, že vo veku 22 rokov môže byť osobnosťou Interu. Je to stroj, moderný obranca s defenzívnymi kvalitami,“ písal web calciodangolo.com.