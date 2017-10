Trnavský útok na titul pokračuje: Spartak raboval v šlágri kola v Trenčíne!

Futbalisti Spartaka Trnava ostávajú na čele Fortuna ligy aj po nedeľňajšom šlágrom, keď vyhrali na ihrisku Trenčína 2:1. Trnavčania majú 9-bodový náskok pred druhou Žilinou a pred tretím Slovanom majú k dobru ešte o bod viac.

Trenčín – Trnava 1:2 (0:0)

Góly: 68. van Haaren – 49. Egho, 58. Čanturišvili, ŽK: Beridze, Skovajsa, Čögley – Pehlivan, Jirka, ČK: 36. Kleščík, Rozhodovali: Marhefka – Slyško, Pozor, 3042 divákov.

Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Paur (77. Mance), van Haaren, Ubbink (62. Gong), Beridze (40. Čögley) - JangaTrnava: Vantruba – A. Kadlec, Tóth, Godál, Čonka – Sloboda, Pehlivan – Čanturišvili (90. Janso), VlaskO (73. Greššák), Jirka (89. Lukič) – Egho

Na trenčianskej Sihoti sa stretli dva tímy, ktoré mali pred úvodným výkopom skvelú formu. Trenčania vyhrali posledných šesť a Trnava dokonca sedem ligových zápasov. V prvom polčase sa hral síce rýchly futbal, ale chýbali mu vyložené gólové šance. Pri jednej z nich sa k lopte nedostal van Haaren ani dobiehajúci Beridze. V 36. min unikol domácej defenzíve Egho. Pred šestnástkou ho fauloval Kleščík a po váhaní ho hlavný rozhodca Marhefka poslal predčasne pod sprchy.

Do konca polčasu sa už hral opatrný futbal a oba tímy sa snažili s touto situáciou vyrovnať. Hostia z Trnavy početnú výhodu využili krátko po prestávke. Egho si narazil loptu s Pehlivanom a bez problémov prekonal Šemrinca. O šesť minút mohlo byť s Trenčínom ešte horšie. Šemrinec urobil veľkú chybu na hranici šestnástky, ponúkol ju Čanturišvilimu, ale ten netrafil prázdnu bránu. Gruzínsky legionár si chuť napravil v 58. min. Kadlec zostal voľný v pokutovom území, našiel ešte lepšie postaveného Čanturišviliho. Ten síce svoj pokus poslal iba do žrde, ale odrazenú loptu aj s dávkou šťastia dotlačil do siete.

Trnavu hnali za víťazstvom aj desiatky priaznivcov. Foto: TASR

Líder sa dostal do pohody a čakalo sa, že zápas už nedostane záplatku. Trenčín sa však nevzdával. V 68. min vyskúšal šťastie z veľkej diaľky van Haaren a lopta z jeho kopačky doplachtila za chrbát prekvapeného Vantrubu. O šesť minúty mal vyrovnanie na kopačke kanonier Janga. Jeho pokus vyrazil Vantruba a hostia loptu následne odvrátili do bezpečia na rohový kop. Trnavčania vo zvyšku zápasu držali súpera na dištanc a náznaky trenčianskych šancí nemali gólový punc.

Až šesť minút pred koncom mal vyrovnanie na hlave Janga, ale tesne minul priestor brány. V záverečnej minúte sa vyrovnať nepodarilo ani striedajúcemu Mancemu, ktorý sa otočil na hranici veľkého vápna. Jeho strela však smerovala vysoko nad bránu. Trnava v Trenčíne napokon víťazstvo ubránila a natiahla sériu výhier vo Fortuna lige na osem zápasov.