O titule sa v slovenskom Ríme nehovorí príliš nahlas, fortunaligová tabuľka však hovorí jasnou rečou. Spartakovci sa už s predstihom stali jesenným majstrom. Podarí sa im po 44 rokoch doniesť do Trnavy vytúžený titul?

Trnava môže ukončiť 44-ročné suchoty bez titulu: Legendy Spartaka radia hráčom, ako na to!

Piaty a zároveň posledný titul získali bíli andeli v roku 1973. Zo zlatej generácie majú súčasný Spartak pod drobnohľadom viacerí hráči. „Raz som už povedal, že Trnava môže byť raz za päťdesiat rokov majster, no nie päťkrát. Za tým si stojím a ak sa tak stane, nebudem na svete,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Karol Dobiáš (69), ktorý získal so Spartakom všetkých päť majstrovských titulov.

1973: Trnava získala posledný titul. Foto: tasr

Trnava má našliapnuté, pred Žilinou má šesťbodový náskok a cez víkend ju čaká doma Prešov. „Musíme byť skromní, pokorní a útočiť potichu. Tak k tomu musíme pristupovať, do konca súťaže je veľa zápasov, no chlapci si to dobre rozohrali,“ zamýšľal sa ďalší z majstrovskej éry Trnavy Alojz Fandel (70). Rady dvoch futbalových legiend pre družinu trénera El Maestra sa zaostrili na kvalitné doplnenie kádra počas zimnej prestávky.

Karol Dobiáš Foto: tasr

„Možno by som kúpil jedného výborného útočníka, pretože Egho je tam sám. Čaká ich zimná príprava, kouč je veľmi kvalitný, tak nech hráči potrénujú a uvidíme, čo prinesie jar. Bez debaty im všetci prajeme titul,“ hovoril Dobiáš a k nemu sa pridal aj Fandel.

Alojz Fandel. Foto: tasr

„Nakúpiť priemerných hráčov je zbytočné. Radšej jedného poriadneho do každej formácie.“ Pri porovnaní generácie zo sedemdesiatych rokov a terajších futbalistov na ligových trávnikoch si Fandel ťažko povzdychol. „Mužstvá sú vyrovnané, každý je schopný poraziť každého. Keď na to pozerám, úroveň ligy sa mi zdá slabučká. “