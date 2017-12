Futbalisti Trenčína urputne bojujú o účasť v prvej šestke Fortuna ligy po základnej časti, no stále okupujú 7. miesto tabuľky. Nič na to nezmenila ani remíza na Pasienkoch proti Slovanu Bratislava (1:1), po ktorej sa na katastrofálny stav hracej plochy rozčertil tvorca hry Trenčanov Desley Ubbink (24).

Trenčan Ubbink sa oprel do futbalového Slovana: Niečo takéto som nezažil ani v Kazachstane!

Patril medzi najlepších hráčov spod hradu Matúša Čáka. Ani jeho solídny výkon na trojbodový zápis nestačil, pričom viac šancí na rozhodujúci gól mali na ťažkom teréne práve Trenčania.

„Trávnik bol v zlom stave. Nepamätám si, že by som hral na niečom podobnom. A to som hrával futbal aj v Kazachstane,“ krútil hlavou bývalý hráč kazašských celkov Šachtar Karaganda i FK Taraz a vo svojom mierne hneve pokračoval. „Som presvedčený, že na danom teréne sme urobili maximum. Boli sme lepší,“ lamentoval v rozhovore pre klubový web AS Trenčín.

Terén na Pasienkoch mal od ideálu ďaleko. Foto: TASR

Trenčanom zostávajú štyri zápasy do zmazania trojbodového manka na šiestu Nitru. Posledným jesenným zvonením bude duel proti úradujúcemu majstrovi zo Žiliny. „Vieme hrať futbal, to musíme potvrdiť proti Žiline a bodovať naplno.“