Slovenský brankársky talent nám chceli vyfúknuť Vietnamci: Sú za tým jeho exotické korene?

Slovenský futbalový brankár, ktorý priťahuje pozornosť svojim exotickým menom, sa zaskvel v českej lige. Patrik Le Giang (25) sa stal hneď vo svojom úvodnom zápase za Karvinú hráčom zápasu. Bývalý brankár Žiliny či slovenskej reprezentácie do 21 rokov však pred časom zvažoval lákavú ponuku. Eminentný záujem o jeho služby prejavil Vietnam.

Príbeh slovenského brankára Patrika Le Gianga je skutočne zaujímavý. Narodil sa v spomínanom Vietname, odkiaľ pochádza jeho otec Nam. Matka je Slovenska. Viackrát priznal, že sa hlási k obom národnostiam, avšak viac sa cíti byť Slovákom. Do profesionálneho futbalu prerazil v drese MŠK Žilina. Absolvoval tiež hosťovanie v Zemplíne Michalovce.

Rodák z Lučenca sa minulý rok rozhodol prestúpil do Čiech. Skúsil šťastie vo Vlašime, ktorý hrá druhú ligu. Ani tam to príliš nevyšlo. Zlom nastal, keď prišiel vyriešiť brankársky problém v prvoligovej Karvinéj. Prvý zápas v najvyššej českej súťaži si odbil hneď proti majstrovi Slávii Praha. Jeho tím prehral 0:2, no náš brankár viackrát podržal svoje mužstvo a stal sa hráčom zápasu.

Le Giang si vyskúšal slovenskú reprezentáciu v kategórii do 21 rokov. Foto: Facebook

O jeho kvalitách vedia nejaký ten rok aj v jeho rodnej krajine Vietname. S tou udržoval kontakt od svojho útleho veku prostredníctvom korešpondencie. Najmä so starými rodičmi. Avšak, v šestnástich rokoch sa rozhodol, že Vietnam navštívi osobne. Stalo sa tak v roku 2008. Vysvitlo, že nešiel len za rodinou. „Záujem zo strany vietnamskej reprezentácie bol veľmi silný. Až tak, že sa mi rozhodli zaplatiť cestu, či ostatné náklady, aby som mohol pricestovať. Taktiež aby som si mohol zatrénovať a spoznať tamojšie prostredie,“ prezradil pre český portál iSport.cz.

Netrvalo mu dlho, kým sa zoznámil so starými rodičmi a kultúrou svojich predkov. „Zistil som, že vietnamská kultúra je úplne iná ako česká a slovenská. Prijali ma tam okamžite ako svojho. Okolo seba som cítil samú srdečnosť. Bol som vďačný, že som mohol spoznať svojich blízkych príbuzných, ktorých som dovtedy nevidel,“ pokračoval v rozprávaní o svojom zážitku Le Giang.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!

Patrik tam však prišiel aj kvôli futbalu. Vietnamský futbalový zväz bol zvedavý na jeho schopnosti. Snažili sa ho zlákať do svojich radov. „Absolvoval som jeden tréning a tréningový zápas. Bol tam aj tréner vietnamskej reprezentácie do 22 rokov, s ktorým som sa rozprával. Cítil som z jeho strany veľkú snahu, aby som som zostal a reprezentoval Vietnam. Celý čas som však vedel, že sa chcem vrátiť domov a hrať futbal v Európe. Možno by som sa aj presadil do repre A-mužstva, ale to by som si zvolil tú ľahšiu cestu. Chcem sa presadiť doma,“ dodal Patrik, ktorý nepriamo naznačil svoj cieľ, a to preraziť do slovenskej reprezentácie.