Slovenská futbalistka si v Bayerne poriadne zavarila: Hrala aj s potrhanými väzmi

Slovenské futbalistky nezvládli ani druhý duel kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta do Francúzska 2019. Po prehre s Írkami (0:2) bola najsmutnejšou hrdinkou kapitánka Dominika Škorvánková (26). V druhom polčase si ešte viac zhoršila zranenie členka a v Bayerne Mníchov bude musieť toho veľa vysvetľovať.

Ukázala veľké srdce. Najväčšia hviezda slovenskej reprezentácie žien Dominika Škorvánková prišla na kvalifikačný duel aj s roztrhnutým väzom v členku. Napriek tomu nastúpila, no zápas nedohrala. Už v 58. minúte ju museli odniesť lekári na rukách do kabíny. „Pre každého športovca by mal byť reprezentačný dres to najviac. Neľutujem to,“ povedala húževnatá blondína, ktorá pre Slovensko urobí vždy maximum.

„Ešte minulý týždeň som sa zranila v Lige majstrov. Mám úplne roztrhaný jeden väz a k tomu dva natrhnuté v členku. Teraz netuším, aký väčší rozsah zranenia som si privodila,“ smutne konštatovala. Po stretnutí bola Škorvánková ošetrovaná medicínskym systémom Game ready, čo je zlúčenie kompresie a ľadu. Momentálne bude musieť toho veľa vysvetľovať vo svojom klube Bayern Mníchov.

„Bolo by odo mňa neférové, keby som reprezentácii povedala nie. Bohužiaľ, teraz budem mať v klube problémy. Išla som sem s tým rizikom, že si môžem privodiť ešte väčšie zranenie. Stalo sa, no nechcem nad tým rozmýšľať.“ Necelú hodinu po zápase v Senci mali informáciu o zhoršenom členku aj v Mníchove. „Rozumiem zamestnávateľovi, ktorý apeluje na to, aby ich hráčky boli zdravé. Dúfam, že mi to po príchode do Mníchova nebudú veľmi vyčítať. Uvidíme.“

Dominiku v kabíne ošetrovali špeciálnym zariadením. Foto: sfz

Trénera Bayernu Ancellotiho nestihla

Najlepšia slovenská futbalistka prežíva futbalový sen. Hrať za Bayern Mníchov je veľká vec. Dominiku však mrzí, že slávnych kolegov z Bayernu ešte nestretla: „Videla som iba Jamesa Rodrigueza, keď som sa bola prihlasovať. Veľmi som sa chcela stretnúť s trénerom Ancellotim, bohužiaľ, už ho odvolali. Sme v inom centre ako oni, tak je to komplikované.“