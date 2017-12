Prevažnú časť kariéry obliekal dres pražskej Sparty a patril medzi miláčikov fanúšikov. Známy český brankár Jaromír Blažek (44) však po konci kariéry neprežíva ideálne obdobie v súkromí, keď sa rozviedol so svojou manželkou Lenkou. Dvojica mala partnerské problémy už v minulosti.

„Odišiel som ja. Rozvedení sme pol roka. Viac by som to nechcel komentovať,“ povedal Blažek pre český Blesk. Dnes už bývalý brankár tvrdí, že za krachom manželstva nebola tretia osoba. Ich zväzok sa rozpadol po 23 rokoch spoločného života, pričom ich deti - syn Jakub aj dcéra Aneta - sú už plnoleté.

Sparťanská legenda si už dávnejšie jednou manželskou krízou prešla, no vtedy dvojica náročné obdobie ustála. Život s profesionálnym športovcom, to veru nie je med lízať – Blažek okrem častého cestovania zažil na vlastnej koži štyri európske a jeden svetový šampionát.

Dnes už exmanželka Lenka sa vtedy nevedela vyrovnať s tým, že často nie je doma. „Bolo obdobie, keď sme sa nemali o čom baviť a tak sme to museli riešiť. Mali sme známu psychologičku, ktorá nám dosť pomohla. Trvalo to mesiace, bolo to nesmierne ťažké pre oboch. Znovu sme sa hľadali a snažili sa do seba zamilovať,“ opísala neľahké momenty v autobiografii českého brankára spred piatich rokov.

Jaromír Blažek sa s manželkou Lenkou rozviedol po 23 rokoch od ich svadby. Foto: profimedia.sk

Počas rozvodu vypukol boj aj o peniaze, dvojica si spoločné nehnuteľnosti dokázala rozdeliť, no exmanželke sa nepáči, koľko má od bývalého brankára dostať financií. Blažek sa zvykol chváliť tým, že si v Sparte za jednu sezónu prilepšil aj o 13 miliónov českých korún a žobrať určite nemusel ani vtedy, keď obliekal dres Norimbergu.

Strážca svätyne vraj podľa Blesku na rozdiel od svojich spoluhráčov peniaze zbytočne nerozhadzoval a snažil sa hospodáriť rozumne. Aj preto by si chcela jeho bývalá manželka odkrojiť väčší kus z koláča.