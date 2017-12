Portugalčan Cristiano Ronaldo sa môže naďalej pýšiť prívlastkom "najlepší futbalista planéty". Tridsaťdvaročný rodák z Madeiry vo štvrtok obhájil víťazstvo v prestížnej bilančnej ankete Zlatá lopta 2017 (Ballon d'Or), ktorú organizuje francúzsky odborný futbalový časopis France Football.

Líder ofenzívy Realu Madrid ovládol hlasovanie piatykrát v kariére (predtým v rokoch 2008, 2013, 2014 a 2016, pozn.) a vyrovnal sa v úspešnosti Argentínčanovi Lionelovi Messimu. Podčiarkol tak svoju dominanciu medzi futbalistami v ostatnej poldekáde, počas ktorej ukoristil spomenuté ocenenie až štyrikrát. Druhé miesto sa opäť ušlo spomenutému Messimu, tretí bol Brazílčan Neymar.

"Samozrejme, som šťastný, je to ďalšia veľká chvíľa v mojej kariére. Na túto slávnosť sa teším každý rok. Ďakujem spoluhráčom aj všetkým, ktorí ma podporovali. K tejto trofeji mi pomohli aj klubové úspechy," povedal na slávnostnom ceremoniáli Cristiano Ronaldo.

Vo večnom súboji futbalových velikánov na diaľku Ronaldo proti Messimu vyrovnal skóre v počte Zlatých lôpt na 5:5. "Pozoruhodné. Ronaldo prehrával s Messim 1:4, ale už to je 5:5. Preklopí to Cristiano v budúcnosti na svoju stranu?," napísal jeden z množstva obdivovateľov Cristiana Ronalda na twitteri. Ďalší zase pridal narážku, že "sedem je viac ako desať".

"Chcem sedem detí (momentálne ich má 4 - pozn. red.) a sedem Zlatých lôpt," povedal Portugalčan novinárom po zisku 5. Zlatej lopty. Cristiano Ronaldo svojimi gólmi v rozhodujúcich fázach uplynulej sezóny prispel k triumfu "bieleho baletu" v Primera División a k historickej obhajobe prvenstva v Lige majstrov. Celkovo v tomto kalendárnom roku nastúpil na 56 zápasov, v ktorých strelil 49 gólov.

Ronaldo má štyri deti, z toho poslednú dcérku mu porodila priateľka Georgina Rodriguezová. Foto: Instagram

Vo finále LM v Cardiffe navyše prekonal hranicu 600 súťažných gólov v kariére. S madridským tímom taktiež získal kontinentálny aj národný superpohár, v decembri môže pridať aj titul na MS klubov. Kapitána portugalských majstrov Európy už v auguste UEFA vyhlásila za najlepšieho hráča minulej sezóny 2016/2017 pôsobiaceho na "starom kontinente". FIFA mu v októbri udelila spomenutý honor najlepšieho svetového futbalistu The Best.

Portugalský klenot sa na slávnosti pristavil aj pri špekuláciách ohľadne jeho odchodu z Realu Madrid. Vyslovil túžbu ukončiť kariéru v najúspešnejšom klube sveta. "Dúfam, že budem môcť hrať na najvyššej úrovni ešte pár rokov. Súboj s Messim pokračuje, obaja sa snažíme o to najlepšie pre naše tímy. Cítim sa dobre, uvidíme, čo prinesie budúcnosť. V Reale som šťastný, určite chcem zostať a ak by to bolo možné, rád by som v tomto klube ukončil kariéru," skonštatoval CR7 pre L'Equipe TV.