Prestížne ocenenia FIFA ovládol Ronaldo a tehotné krásky: Najlepší aj v posteli!

Prišli aj so svojimi nasledovníkmi? V pondelok večer Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v Londýne udeľovala ocenenia The Best pre najlepších futbalistov planéty. Okrem najzvučnejších mien zažiarili na červenom koberci aj partnerky hráčov.

Popri futbalistoch sa zaskveli aj krásne polovičky. Foto: Getty Images

Autor: mtr