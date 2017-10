Obrovský škandál vo futbalovom zväze: Reprezentanti majú na krku sexuálne obťažovanie

Futbalovým svetom otriasa škandál. Za všetko môžu slová bývalej reprezentantky, ktoré hovoria o poriadnych nechutnostiach.

Gunilla Axénová, ktorá po skončení aktívnej kariéry pôsobila ako funkcionárka vo švédskom futbalovom zväze, prelomila mlčanie. Podľa jej slov bola v minulosti sexuálne obťažovaná členmi mužského národného tímu.

Po tom, ako Axénová verejne prehovorila o sexuálnom obťažovaní, zvolal futbalový zväz krízový míting. O čo šlo? Bývalá reprezentantka prehovorila o tom, ako jej traja reprezentanti posielali fotografie svojich pohlavných údov. Axénová tvrdí, že išlo o „troch mimoriadne známych a úspešných futbalistov.“

Gunilla Axénová nechcela prísť o prácu a preto mlčala. Foto: Facebook

Na otázku, prečo vyšla s celou nepríjemnosťou až teraz, odpovedala, že v tej dobe pracovala na zväze krátko a bála sa reakcií verejnosti. „Snažila som sa na to upozorňovať, ale necítila som podporu. Informoval som členov zväzu aj prezidenta, no mlčali. Bola som vo svojej funkcii nová, chcela som si jednoducho svoju prácu udržať,“ vysvetlila Axénová. „Som v šoku a nemám slov, znie to absurdne. Najprv musíme zistiť všetky informácie, potom budeme konať,“ povedal generálny sekretár zväzu Håkan Sjöstrand.

Na škandál zareagoval aj Anders Sigurdsson, šéf bezpečnostného výboru zväzu. Ten tvrdí, že Axénová mu o týchto problémoch hovorila a ukázala mu jednu z nich. „Povedal som jej, že je na nej, aby sa s tým vyrovnala, a je na nej, či to zverejní alebo nie. Povedala vtedy na to, že z toho nechce robiť veľkú vedu.“