Obrovská tragédia v slovenskom futbale: Rozhodca zomrel priamo počas zápasu!

Počas sobotňajšieho zápasu siedmej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Mladosť Brzotín - MFK Dobšiná "B" zomrel rozhodca Štefan Iglai.

Informuje o tom web gemer.korzar.sme.sk. Iglai v závere stretnutia na ihrisku skolaboval, v boji o jeho život neuspeli prítomní a neskôr ani záchranári.

"Pred zápasom sme sa rozprávali, pýtal sa na futbal v Dobšinej," povedal pre spomenutý zdroj tréner béčka Dobšinnej Július Strelka. Arbiter Iglai v závere duelu odpískal faul, pribehol k hráčom a rozprával sa s nimi.

"Zrazu urobil krok, padol na kolená a zvalil sa na zem. Najskôr sme si mysleli, že ho možno udrel hráč, ale nič také sa nestalo. Len odpadol. Hneď sme ho s vedúcim mužstva Mišom Laurincom a hráčmi začali oživovať. Aj sa chytil a začal dýchať. Dali sme ho do stabilizovanej polohy. Medzitým už volali záchranku. Potom však znova prestal dýchať, znova sme ho oživovali, znova sa chytil. Potom však zasa prestal dýchať," povedal Strelka a dodal: "Všetko sa to dialo veľmi rýchlo. Dlho po zápase sme z toho ešte boli v šoku. Nespomínam si, že by sa takéto niečo v našom okresnom futbale už stalo."