Nenásytný Ronaldo pridal vedeniu Realu vrásky na čele: Astronomický plat sa mu máli, chce byť ako Messi!

Vyfarbil sa! Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (32) má síce so španielskym veľkoklubom Real Madrid zmluvu do roku 2021. Objavili sa však špekulácie o jeho odchode, preto prezident bieleho baletu pripustil, že mu v lete zvýši plat. Na to útočník okamžite zareagoval a hodný svojej povesti si žiada toľko, ako má Lionel Messi v Barcelone.

Nenásytný Ronaldo pridal vedeniu Realu vrásky na čele: Astronomický plat sa mu máli, chce byť ako Messi! Pošlite nám tip Tip redakcii

Autor: han