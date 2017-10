Najlepší strelec Fortuna ligy zažíva veľkú pohodu: Už kope aj za syna!

Český útočník Jakub Mareš (30) je v drese bratislavského Slovana na nezastavenie. Súperovým brankárom strieľa jeden gól za druhým a je na čele ligových strelcov. Futbalista exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ odhalil tajomstvo svojho úspechu.

Mareš po prestupe z Ružomberka do Slovana doslova žiari. Za belasých strelil v jedenástich ligových zápasoch 10 gólov a je najlepší strelec Fortuna ligy. Na porovnanie, v minulej sezóne nastrieľal tento český futbalista za „liptákov“ v 31 zápasoch 14 gólov.

„Za mojou streleckou formou je celý tím, bez ktorého by som tie góly nedal. Nálada v kabíne je skvelá. Síce sme zbytočne postrácali body, ktoré sme nemali, ale taký je futbal. Verím, že ich ešte nazbierame veľa a Trnava stratí. Náš cieľ je dostať sa na prvé miesto,“ prezradil Mareš.Za jeho hernou pohodou nie je len tímová chémia.

V Slovane nasúkal 10 gólov. Foto: archív

Šťastné obdobie prežíva s manželkou Martinou, ktorá mu je veľkou oporou. Kanonierovi belasých dodáva energiu aj očakávaná radostná udalosť.„S Martinkou očakávame bábätko. Vždy som si prial mať rodinu. Našiel som si manželku, ktorú veľmi ľúbim. Na Jakuba juniora sa veľmi tešíme,“ povedal bývalý hráč Sparty Praha. Pre rodáka z Teplíc to bude obrovská životná zmena. Má z nej strach?

„Asi by som klamal, keby som tvrdil, že sa trochu nebojím, pretože si rád pospím a mám rad pokoj. Uvidíme, čo to prinesie. Ale keď sa tak zamyslím, zvládli to aj iní.“ Malý Jakubko má prísť na svet 26. novembra. Manželia Marešovci však nič nenechávajú na náhodu a prípravy na malého drobca sú v plnom prúde.

V kaviarni si užívajú romantické chvíľky. Foto: Július Dubravay

„Myslíme dopredu, máme už nakúpené všetko. Robí nám radosť spoločne vyberať výbavu pre malého. Mal som tu na víkend dokonca rodičov, ktorí mi pomáhali zariaďovať detskú izbičku. Chceli by sme, aby to bol futbalista. Dôležité však teraz je, aby bol zdravý a v živote spokojný,“ zdôveril sa 30-ročný strelec.

Jakub sa taktiež zdôveril, že popri futbale a súkromných záležitostiach obľubuje kvalitnú kávu. Jeho útočiskom v Bratislave je kaviareň v Starom Meste. Keď smie, tak si dopraje aj nejaký ten zákusok.

Martina: Je to starostlivý manžel

„Jakub sa o mňa stará výborne. Má aj nejaké rezervy, ale snaží sa. Na malého sa veľmi teší a je plný očakávania. Tiež sa musím priznať, že sa obaja tak trochu bojíme, lebo nevieme, čo od toho očakávať,“ povedala Marešova manželka Martina.

Marešove góly

2004–2015 FK Teplice 17

2005–2006 Ústí nad Labem 1

2006–2007 1. FC Slovácko 0

2011-2012 Sparta Praha 2

2012–2013 Mladá Boleslav 6

2013–2016 Dukla Praha 9

2016–2017 Ružomberok 14

2017–2018 Slovan 10