Mourinho po prehre s nováčikom penil ako besný: Obul sa do vlastných hráčov!

Tréner José Mourinho skritizoval prístup futbalistov Manchestru United, ktorí v deviatom kole Premier League podľahli na ihrisku nováčika Huddersfieldu 1:2. Pre United to bola prvá porážka v sezóne, po ktorej Manchester City vedie ligu o päť bodov práve pred mestským rivalom.

„Nespomínam si ani na priateľský zápas, v ktorom by bol náš prístup taký zlý. V druhom polčase sme sa snažili. Mohli sme dať aj druhý gól a vyrovnať, bola by to ale nezaslúžená deľba bodov," pripustil Mourinho. „Keby som bol priaznivcom Manchestru United, bol by som skutočne sklamaný. Môžete prehrať s protivníkom, pretože bol kvalitnejší, ale nie preto, že mal lepší prístup," dodal.

Portugalský kouč zároveň ocenil hru súpera. „Hrali tak, ako sa mi to páči. Agresívne, s chuťou, motiváciou, obetovali sa. A to nám chýbalo. Tím, ktorý si zaslúžil vyhrať, zvíťazil. Hotovo," uviedol päťdesiatštyriročný Mourinho.

„Počul som Andera Herreru (záložník Manchestru - pozn. red.), ktorý v rozhovoroch hovoril, že náš prístup a túžba boli mizerné. Preboha... Keď to hráč hovorí a cíti to tak, myslím si, že by mali všetci prísť na tlačovú konferenciu a vysvetliť, prečo to tak bolo, pretože ja to vysvetliť nedokážem," pokračoval v hromžení bývalý tréner Chelsea, Realu Madrid, Interu Miláno alebo FC Porto.

Jeho náprotivok David Wagner si výhru užíval. „Je to výnimočný okamih a veľký výsledok pre malý Huddersfield. Som si toho vedomý, som šťastný a pyšný. Je to jeden z troch najlepších momentov, ktoré som ako tréner tohto klubu prežil. Je to ďalšia kapitola v rozprávke, ktorú sme začali pred dvoma rokmi. Ukázalo sa, že vo futbale je všetko možné."

Huddersfield ukončil sériu šiestich zápasov bez víťazstva a porazil Manchester United prvýkrát od 22. marca 1952. V tabuľke je jedenásty s vyrovnanou bilanciou 3-3-3 a skóre 7:10.