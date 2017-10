Messi, Neymar alebo Ronaldo? FIFA vyhlásila najlepšieho futbalistu roka!

Messi, Neymar alebo Ronaldo? To bola otázka, ktorá trápila miliardy futbalových fanúšikov na svete. V pondelok podvečer sa podarilo rozlúsknuť tento oriešok ankete The Best Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

V Londýne sme spoznali aj najlepšiu jedenástku sezóny. Foto: CTK

Rozruch vyvolalo už usadenie hlavných hviezd večera. Najväčší rivali Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sa usadili vedľa seba. Portugalčanovi robila spoločnosť tehotná priateľka Georgina a jeho syn Cristiano junior. Oporu FC Barcelona sprevádzala manželka Antonella, taktiež v požehnanom stave. K nim sa posadil aj tretí kandidát na prestížne ocenenie Brazílčan Neymar. Najkrajší gól Ako prvého víťaza večera vyhlásili autora najkrajšieho zásahu sezóny. Držiteľom Ceny Ferenca Puskása za najkrajší futbalový gól sa stal Francúz Olivier Giroud. Triumfoval svojím januárovým gólom v drese londýnskeho FC Arsenal do siete Crystal Palace. Neúspešnými finalistami boli Venezuelčanka Deyna Castellanosová a juhoafrický brankár Oscarine Masuluke. O víťazovi rozhodli hlasy fanúšikov. Pokračovanie na ďalšej stránke

