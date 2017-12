Stredopoliar futbalového Eintrachtu Frankfurt Marius Wolf (22) dostal v bundesligovom súboji proti Bayernu Mníchov nečakanú druhú šancu.

Komédia v nemeckej lige: Rozhodca vylúčil hráča, no zo šatne sa opäť vrátil do hry!

Dvadsať minút pred koncom zápasu šiel predčasne do šatne po zákroku na Jamesa Rodrígueza, frustrovaný dokonca odkopol mikrofón. Lenže rozhodca Harm Osmers si potom ešte raz pozrel predmetný zákrok na videu a zmenil názor.

Wolfa vrátil do hry a ukázal mu už len žltú kartu namiesto červenej. "Už som bol v šatni, keď prišiel náš manažér a zavolal ma naspäť. Vysvetlil mi to tak, že rozhodca využil možnosť prezrieť si video. Jasné, že som s tým súhlasil, nebolo to na červenú," uviedol Wolf.

Po prezretí videa rozhodca svoj verdikt zmenil a vrátil vylúčeného hráča zo šatne. Nakoniec mu dal iba žltú kartu. Foto: Getty Images

Majstrovský Bayern vyhral vo Frankfurte 1:0 hlavičkou Artura Vidala a na čele má 8-bodový náskok pred Lipskom. Frankfurt je na 9. mieste.